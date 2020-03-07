Kafeinin, Yaratıcılığı Bilinenden Farklı Şekilde Etkiliyor

ABD'de son yapılan çalışma, kafeinin etkileri konusunda durumun bilinenden farklı olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, kafein alımının farklı düşünme bağlamında bir artış göstermediğini söylüyor.

İster yazar, ister sanatçı, ister aktör olsun; yaratıcı kişilerin gerekli miktarda kafeini almak için bol miktarda kahve içtikleri görülür. Bu durum, oldukça yaygındır. Kafein alımı, üretkenlik sürecinin önemli bir parçası olarak görülür.

Kafein, sadece söz konusu üretken kişileri uyanık ve enerjik tutmaya yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda beyinlerini çalıştırıyor ve yaratıcı süreci besliyor ancak yeni bir araştırmaya göre durum tam olarak böyle değil.

Kafein ile yaratıcılık arasındaki ilişki:

Kafeinin, enerji seviyelerini artırmaya ve odaklanmaya yardımcı olabileceği bir sır değil, bu da insanların üretkenliği artırmasına ve iş yapmasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte Arkansas Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, kafeinin muhtemelen yaratıcılık seviyelerini artırarak üretken insanlara yardımcı olmadığını ortaya koydu. Araştırma, bazılarına plasebo (ilaçmış gibi verilen fonksiyonsuz madde) ve diğerlerine 200 mg kafein verilen 80 katılımcıyla yapıldı.

Araştırmacılar, ıraksak ve yakınsak olmak üzere kafeinin iki farklı düşünme türü üzerindeki etkisini incelediler. Bu durumda, üretkenlik, iş yapma ve problem çözme gibi konularda, yakınsak düşünme muhtemelen hepimizin düşündüğü bir şey. Öte yandan ıraksak düşünme, yaratıcılığı dikkate aldığınız durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu düşünme süreci, bir şeye yeni ve ilginç yanıtlar veya çözümler bulmayı içeriyor.

Kafein, farklı düşünmeyi etkilemiyor:

Biraz daha detaylı bakacak olursak yakınsak düşünme, bilgi ile ilişkili bir kavram ve açık bir şekilde tanımlanmış bir soruya en iyi cevabı vermeye yöneliktir. Iraksak düşünme ise mevcut bilgiden farklı yaklaşımlar aracılığıyla alternatif cevaplar üretmeyi içeriyor. Söz konusu kavram, bilgileri alışılmadık formlara dönüştürmeyi gerektiriyor.

Yapılan araştırmada, 200 mg kafein verilen katılımcıların farklı düşünme noktasında herhangi bir artış göstermedikleri; yani kafeinin, yaratıcılığı artırmadığı bulundu. Öte yandan kafein yakınsak düşünmeyi artırdı ve katılımcıların ruh hâllerinin kalitesini de yükselttiği ortaya çıktı. Söz konusu çalışmaya göre kafein almanın, çalışma belleğindeki (kısa süreli bellek) anlamlı bir artışla ilişkili olmadığı sonucuna varıldı. Sonuçlar, kafeinin üretkenliği artırmak için iyi olsa da muhtemelen kimsenin yaratıcılıklarını artırmasına ve yeni fikirler üretmesine yardımcı olmadığını gösteriyor.