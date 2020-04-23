Yapılan Araştırmalara Göre Filtre Kahve Ömrü Uzatıyor

İsveç Gothenburg Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, filtre kahvenin sağlığa faydalı olduğuna ve ömrü uzatabileceğine ancak Türk kahvesi gibi kaynatılarak yapılan kahvelerin kalp hastalıkları riskini arttırdığı ifade ediliyor.

European Journal of Preventive Cardiology adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları, 508 bin kişinin katılımıyla 20 yıldan uzun bir sürede yapıldı.

Araştırma heyetinin başkanı, kamu sağlığı ve toplum hekimliği uzmanı Prof. Dag Thelle, "Filtre edilmemiş kahve, kolesterolü artıran maddeler içeriyor. Kahve, filtre kullanılarak bunlardan arındırılabilir. Filtre kullanımında kalp krizi ve erken ölüm olasılığı daha az" dedi.

Prof. Thelle, "Çalışmamız, kahve yapma yöntemleriyle kalp krizi ve uzun ömür arasında bir bağ olduğunu gösteren güçlü ve ikna edici bulgular içeriyor" diye konuştu.

Yapılan araştırmanın sonuçlarını yorumlayan CNN, dünya genelinde giderek daha popüler hale gelen "French Press" kahve ile Türk kahvesi sevenler için "kötü haber" şeklinde ifade etti.

Trigliserid Ve LDL Kolestrol Seviyesini Artırıyor

Kaynatılarak yapılan Yunan ya da Türk kahvesi veya "French press" yöntemiyle yapılan kahve, yüksek miktarda cafestol ve kahveol içeriyor. Bunlar kahvede ve tortusundaki (telvesinde) yağ damlacıklarında bulunan kimyasallar" diyen CNN'in beslenme uzmanlarından Lisa Drayer, konuşmasını "Çalışmalar, bu maddelerin trigliserid ve LDL kolesterol seviyesini artırabildiğini gösteriyor. Bu yüzden filtre kahve için. Kağıt filtre, bu kimyasalları tutabilir" şeklinde sürdürdü. LDL 'kötü kolesterol' olarak da biliniyor.

Araştırma 20 ile 79 yaş arasındaki Norveçli kadın ve erkekler üzerinde gerçekleştirildi.