Bir Gün Gerçekten Uzaylılar Dünya'ya Gelirse Onlarla Hangi Dilde İletişim Kuracağız?

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Uzaylıların varlığına inanıyor musunuz? Cevabınız evetse, olur da bir gün Dünya’ya geldiklerinde, bizlerle nasıl iletişim kurabilirler hiç düşündünüz mü?

Uzaylıların varlıklarına inanan herkesin kısa bir an da olsa aklından geçirdiği bir düşünce bu. Ama merak etmeyin, cevabı bizde saklı.

Sizin için uzaylılar Dünya’ya geldiklerinde onlarla hangi dilde iletişim kurabileceğimizi araştırdık. Merak ediyorsanız sizi aşağı doğru alalım.

Öncelikli olarak evrensel bir dil ile başlayalım.

Eminiz ki herkesin İngilizce aklına geldi. Ama biz matematikten bahsediyoruz. Matematik, evrensel olarak kabul edilen bir dil olabilir. Carl Sagan’ın Contact kitabında ve filminde de uzaylılarla iletişimde asal sayılar gibi temel matematiksel yapılar kullanılıyor. Bu da bize “neden olmasın?” dedirtiyor.

1974’te, uzaya gönderilen meşhur radyo sinyallerinden birisi olan Arecibo mesajında matematiksel desenler kullanılmıştı. Bunun sebebi ise matematiğin kültürden bağımsız ve evrensel olmasıydı.

Peki ya İngilizce?

ingiliççe

Bizim dillerimiz, evrimsel olarak beyinlerimizin işleyişine uyumlu hâle geldi. Ancak uzaylıların tamamen farklı algılama sistemleri olabilir. ⁠SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) araştırmacıları, bu konuya açıklık getiren fikirlere sahip. Onlara göre Dünya dilleri, uzaylılar için tamamen anlaşılmaz.

Dolayısıyla uzaylılar, bir dil öğrenmedikçe İngilizce gibi doğal dillerle iletişim kurmamız biraz ütopik görünüyor.

Yapay dillerde durum farklı olabilir.

Yapay diller, belirli mantıksal kurallara dayanıyor ve az önce ele aldığımız insan dillerinin karmaşıklığını ortadan kaldırıyor. Programlama dilleri gibi yapılar evrensel olmasa da bir mantık dizisine dayandığı için daha anlaşılabilir.

Diğer ihtimallerden ziyade gelişen teknoloji, programlama dillerinin mantığını oturttuktan sonra uzaylılarla bir iletişim kurulabileceğini düşündürüyor.

Biraz ilkel yöntemlere ne dersiniz?

Görsel iletişim, insanlık tarihinin başlangıcından beri, dil bilmeyen insanların bile ortak bir anlaşma biçimi oldu. Dolayısıyla tüm hepsini bir kenara bırakırsak, görsel iletişim kulağa hiç de fena gelmiyor.

Gelelim telepatik iletişime… Dünya’daki bazı türler, kimyasal sinyallerle iletişim kuruyor. Ahtapotlar, renk değiştirerek anlam iletebilirken telepatik iletişim neden mümkün olmasın? İnananı olduğu kadar inanmayanı da olan bu yöntem, henüz bilimsel olarak bir dayanağa sahip değil. Fakat elektromanyetik dalgalar gibi biyolojik temelli bir iletişim şekli daha olası görünüyor.

Bilim dünyası, uzaylılarla iletişim kurmamız konusunda kesin bir yöntemden söz edemiyor. Çünkü henüz uzaylıların varlığı da muallak. Peki ya bu ihtimal gerçek olsaydı, sizce nasıl iletişim kurardık?

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