Korona günlerinde evinizde sıkıldığınız bu zamanlarda tıpkı bir DJ gibi kendi müziğinizi yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise, Valhalla Supermassive programına bir göz atmanızda fayda var. Bugün itibarıyla ücretsiz olarak yayınlanan uygulama, harika yankı efektlerini oluşturmanıza imkan tanıyor.

COVID-19 nedeniyle uygulanan sıkı karantina önlemleri, pek çoğumuza yeni uğraşlar kazandırdı. Sıkılmanın tek bir iyi yönü varsa, o da içimizdeki yaratıcılığın dışarı çıkmasını sağlaması olsa gerek. Artık hem akıllı telefonlarda hem de bilgisayarda kendi müziğinizi veya ses efektinizi yapmanıza imkan tanıyan sayısız uygulama bulunuyor. Bugün itibarıyla ücretsiz olarak yayınlanan Valhalla Supermassive de bunlardan biri.

“Aklınızı ve müziğinizi yeni bilinç ve deneyim düzeylerine uçurmayı" vaat eden Valhalla Supermassive, şaşırtıcı derece profesyonel yankı ve gecikme efektleri yaratmanızı sağlıyor. Program, her gecikmenin iki saniye uzunluğunda olduğu çeşitli geri bildirim gecikme ağları kullanıyor. Bu gecikmeler, Warp kontrolü kullanılarak birleştirilebiliyor ve dakikalar içinde etkileyici efektlere imza atmanıza imkan tanıyor.

Valhalla Supermassive, şaşırtıcı derece profesyonel efektler sunuyor

Valhalla Supermassive’deki yoğunluk kontrolü, yankı ve gecikmeler tarafından oluşturulan alanın tonunu belirlemenizi sağlıyor. Kendi elektronik müziklerinizi oluşturabileceğiniz ve aranjmanını yapabileceğiniz Valhalla Supermassive, bunları bir kolaj haline getirip internette yayınlamanıza olanak veriyor.

VST / AU / AAX formatlarında çalışan yankı ve gecikme efekti programı Valhalla Supermassive, PC ve Mac platformları için bugün itibarıyla ücretsiz olarak yayınlandı. Kullanıcı dostu arayüzü ile rakiplerinden bir adım öne çıkan programı buradan indirebilirsiniz.