VALORANT İçin En İdeal Fare DPI Ayarları

Riot Games oyunu VALORANT ile FPS türündeki ilk oyununu piyasaya sürmüş oldu. Biz de sizler için FPS oyunlarda oldukça önemli olan fare DPI ve hassaslık ayarları ile ilgili bir rehber hazırladık.

Riot Games’in herkese açık olarak piyasaya sürdüğü FPS türündeki yeni oyunu VALORANT, birçok kişi tarafından sevilerek oynanıyor. Counter Strike: Global Offensive gibi diğer FPS oyunlarına da rakip olarak görülen VALORANT’ın oyuncu kitlesi gittikçe genişliyor. VALORANT gibi FPS türü oyunlarda da DPI ve hassaslık gibi fare ayarları önemli bir yer taşıyor.

Biz de sizler için VALORANT’taki performansınızı artırmanıza yardımcı olabilecek en ideal fare DPI ve hassasiyet ayarlarıyla ilgili bir rehber hazırladık. Yazımızın sonunda farenizin ayarlarını kendinize göre yapabilecek ve VALORANT da dahil olmak üzere birçok FPS oyunda daha iyi olabileceksiniz.

VALORANT için ideal Fare & DPI ayarlamaları:

Fare hızlandırmasını kapatma

İdeal DPI ayarları

Fare hassasiyeti

Fare hızlandırmasını kapatma

Adım #1: Windows arama çubuğunda “fare ayarları” yazın

Windows arama çubuğunda “fare ayarları” yazın Adım #2: “Fare ayarları” seçeneğine tıklayın ve açılan pencerede “Ek fare seçenekleri” yazısına tıklayın.

“Fare ayarları” seçeneğine tıklayın ve açılan pencerede “Ek fare seçenekleri” yazısına tıklayın. Adım #3: Açılan pencerenin üstünden İşaretçi Seçenekleri sekmesine girin.

Açılan pencerenin üstünden İşaretçi Seçenekleri sekmesine girin. Adım #4: “İşaretçi hassasiyetini artır” seçeneğinin yanındaki kutucuğu boş bırakın.

“İşaretçi hassasiyetini artır” seçeneğinin yanındaki kutucuğu boş bırakın. Adım #5: “Uygula” dedikten sonra işlem tamam.

FPS türü oyunlar oynarken fare ayarları oldukça fazla önem taşır. Dolayısıyla hedef alma kabiliyetinizi geliştirebilmek için öncelikle kendinize uygun fare ayarlarını yapmanız gerekir. Bu ayarlardan ilki, Windows’un farenize yaptığı etkiyi kısıtlamaktır. Bunu yapmak için az önce size verdiğimiz adımları yapmanız yeterli olacaktır.

Peki fare hızlandırması ne gibi bir sorun ortaya çıkarır? Basit bir şekilde anlatmak gerekirse bu seçeneğin devrede olması Windows’un fare hızına etki etmesine neden olur. Fare hızlandırması, farenizi hareket ettirdiğinizde otomatik olarak hassaslığı bir miktar artırır. Bu sayede fare hareket ettikçe ivme kazanır ve otomatik olarak hızlanır. Bu durum, özellikle VALORANT gibi hızlı akan oyunlarda hedef almanızı zorlaştırır.

VALORANT için ideal DPI ayarları

VALORANT ve diğer FPS oyunlarında hedef alma yeteneğinizi geliştirmeyi gerçekten istiyorsanız, bir oyuncu faresine iyi ve bir yatırım yapmanız gerekiyor. İyi bir yatırım dememiz çok büyük meblağlar ödemeniz gerektiği anlamına gelmiyor. SteelSeries, Razer ve Logitech gibi ünlü markaların bütçe dostu oyuncu fareleri bulunuyor. Buna rağmen oyuncu fareleri standart farelerden çok daha farklı bir oyun deneyimi sunuyor.

Söylediğimiz gibi bu farklılığın asıl sebebi farenin ne kadar pahalı olduğundan kaynaklanmıyor. Oyuncu farelerinde markaların kendi ürettiği yazılımlar ve bu yazılımlar sayesinde ayarlanabilecek birçok özellik bulunuyor. Bunlardan biri de tahmin edebileceğiniz üzere DPI ayarı. DPI ayarının ne olduğunu detaylı olarak incelemek için buradaki haberimize göz atabilirsiniz. Bu yazımızda ise ideal DPI değerini bulabilmeniz için yardımcı olacağız.

Düşük DPI (400-800)

Eğer farenizin DPI değerini 800 limitinden daha düşük bir değere ayarlarsanız, bu durumda farenizin hareketi daha yavaş olacaktır. Bu da hedef almaya çalışırken fareyi çok daha fazla hareket ettirmeniz gerektiği anlamına gelir. Bu ayarı ilk olarak düşük değerlere aldığınız zaman sizlere yorucu ve dezavantajlı gelebilir ancak uzun vadede bu ayarlarla oynamak, kas hafızanızı geliştirebilir.

Kas hafızanız düşük DPI değerine sahip bir fareyle oyun oynadığınız sürede oyun tarzınıza alışır ve refleksleriniz gelişir. Düşük DPI sayesinde hedef alışınız daha yumuşak ve daha ağır olacağından ötürü fareyi nereye kadar ve hangi hızda hareket ettirmeniz gerektiğine alışarak hedef alma kabiliyetinizi artırabilirsiniz. Düşük DPI’ın dezavantajı ise ani hareketler yapamayacak olmanızdır. Dolayısıyla arkanızda size ateş eden biri varsa, siz dönene kadar etkisiz hale olasılığınız yüksek.

Yüksek DPI (1000+)

DPI değerini 1000’in üzerine çıkardığınızda artık daha az bilek hareketiyle daha geniş bir hareket alanı elde etmeye başlarsınız. Fareniz artık hareketlerinize daha hızlı bir şekilde yanıt vereceği için fareyi az hareket ettirerek oldukça hızlı bir şekilde istediğiniz yere dönebilirsiniz ancak bunun dezavantajları da var.

Yüksek DPI’ın avantajı, az önce de söylediğimiz gibi farenizin çok daha hızlı hareket etmesinden kaynaklanıyor. Eğer arkanızda veya yanınızda bir düşman varsa daha hızlı bir şekilde karşılık verebiliyorsunuz. Yüksek DPI’ın dezavantajı ise fare çok hızlı hareket ettiğinden dolayı isabetiniz düşebilir. Hedef almak yüksek DPI değerlerinde iyi bir deneyim ve alışkanlık gerektiriyor.

Hassasiyet ayarı

Fare hassasiyeti olarak bahsettiğimiz şey VALORANT ve diğer FPS oyunları içerisindeki fare ayarları kısmında yapabileceğiniz ayardır. Bu ayar aslında birçoğunuzun bildiği gibi değeri yükseldikçe farenin hızını artıran bir ayar. Hassaslık ayarı basit gibi gözükse de FPS türü oyunlarda başarılı olmak için önemli bir yer taşıyor.

Eğer farenizin DPI değerini düşük tuttuysanız, fare hassasiyetini biraz daha yükseğe çekmek işinize yarayacaktır. Aksi takdirde fareyi hareket ettirmek için masanın bir ucundan öbür ucuna kadar hareket etmeniz gerekebilir. DPI değeri yüksek olduğu takdirde ise fare hassasiyetini düşük tutarak bu oranı dengeleyebilirsiniz.

Hangi DPI ayarını seçmeliyim?

Hangi DPI ayarını seçmeniz gerektiği konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz zira bu tamamen kişisel bir tercihtir ancak yine de size birkaç tavsiye verebiliriz. Öncelikle DPI seçerken oyunu nasıl bir tarzda oynamak istediğinizi ve oyundaki rolünüzü göz önünde bulundurun. Bunun yanı sıra DPI ve hassaslık ayarı seçtikten sonra bunun önemli bölümünün alışkanlık süreci olduğunu unutmayın.

Öncelikle 400 ve 800 gibi düşük DPI değerlerini deneyin ve oyunlarda alıştırma yapın. Eğer farenin yavaş olması sizi rahatsız ettiyse DPI değerini 1000-1500 arasına getirebilirsiniz. Bu da yetersiz geldiyse daha yüksek DPI değerlerini deneyebilirsiniz. Bu aşamadan sonra oyun içi ayarları yaparak işi bitirebilirsiniz.

DPI ayarlarını tamamladıktan sonra oyun içi fare hassasiyetini de ufak ufak ayarlayabilirsiniz. En rahat olduğunuzu hissettiğiniz fare ayarlarından sonra alıştırmalar yaparak zamanla fare hareketlerine alışacak ve oyunu çok daha iyi oynayacaksınız. VALORANT ve diğer FPS oyunlar için en ideal fare DPI ve hassaslık ayarlarını nasıl yapabileceğinizi anlattık. Fikirlerinizi ve kendi kullandığınız ayarları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.