Sony, Venom 3 filminin resmî adını ve kesinleşmiş vizyon tarihini açıkladı.

Marvel hayranlarının çok uzun zamandır bekledikleri yapımlardan biri olan Venom 3 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sony, yaklaşmakta olan filmin resmî adını ve kesinleşen vizyon tarihini açıkladı. Buna göre; filmin adı "Venom: The Last Dance" olarak anılacak. Adından da anlayabileceğimiz üzere Venom serisinin son filmi olacak Venom: The Last Dance, 25 Ekim 2024 tarihinde vizyona girecek. Karakteri ilerleyen dönemde farklı filmlerde görüp görmeyeceğimizi ise bilmiyoruz.

Peki Venom: The Last Dance nasıl bir film olacak? Ekip, filmle ilgili detayları büyük oranda gizliyor olsa da bazı bilgiler mevcut. Gelin o detaylara yakından bakalım.

Venom: The Last Dance konusu:

Venom: The Last Dance, serinin ilk iki filminin devamı niteliğinde olacak. Yani "venom" isimli organizmayı taşıyan Eddie Brock isimli karakterimizin maceraları devam edecek.

Venom: The Last Dance oyuncu kadrosu:

Filmin başrolünde bir kez daha Tom Hardy'yi göreceğiz. Ayrıca Juno Temple, Chiwetel Ejiofor ve Clark Backo gibi isimler de yıldız oyuncuya eşlik edecek.

Venom: The Last Dance vizyon tarihi:

Venom: The Last Dance, az önce de belirttiğimiz gibi 25 Ekim 2024'te vizyona girecek.