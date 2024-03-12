Warner Bros., DC hayranlarının dört gözle beklediği The Batman Part II filminin 1 yıl ertelendiğini duyurdu.

DC çizgi romanlarının en sevilen kahramanlarından olan Batman, Matt Reeves tarafından yönetilen ve Robert Pattinson başrollü bir filmle 2022’de beyaz perdede yeniden karşımıza çıkmıştı. The Batman isimli film, izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı. Bu nedenle de hayranlar, ikinci filmin yolunu gözlüyordu.

Ancak bugün üzücü bir haber geldi. Bugün gelen açıklamalarda, The Batman Part II olarak adlandırılacak yapımın vizyon tarihinin 1 yıl ertelendiği duyuruldu.

The Batman Part II, 2 Ekim 2026’da çıkış yapacak

Filmin normalde çıkış tarihi 3 Ekim 2025’ti. Ancak bugün Warner Bros.'tan gelen takvim güncellemesi, tarihin 2 Ekim 2026’ya itildiğini gösterdi. Bu da normalden neredeyse 1 yıl geç çıkacağı anlamına geliyor. İlk film ile aralarında ise 4 yıl olacak. Erteleme kararının nedeni olarak ise geçtiğimiz yılki yazar grevi gösterildi. Buna göre senaryo, yazarların aylarca adil bir anlaşma yapamamasından dolayı tamamlanamadı.

The Batman Part II filminin eski vizyon tarihinin yerine, Maggie Gyllenhall’un yönettiği ve Christian Bale’ın başrolde olduğu Frankenstein uyarlaması film The Bride geçecek.

Robert Pattinson’lı The Batman filmlerinin evreninde geçen ve Colin Farrell’ı yine Penguen olarak göreceğimiz “The Penguin” isimli bir dizinin bu yıl geleceğini de ekleyelim. Henüz kesin çıkış tarihi bilinmeyen bu yapım, HBO imzası taşıyor.

The Batman filmleri, James Gunn’ın oluşturmaya başladığı DC sinematik evreninin dışında yer alıyor. Gunn’ın yazıp yönettiği ve 2025’te çıkacak olan The Superman filmi yeni DC evreninin başlangıcı olacak. Gunn, geçen sene Andy Muschietti tarafından yönetilecek ve DC evreninde geçecek ayrı bir Batman filmin geleceğini duyurmuştu. Yani ilerleyen yıllarda Robert Pattinson’a ek olarak ayrı bir Batman daha göreceğiz.