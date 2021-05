Gönderme yapmaya bayılan Marvel, Venom: Let There Be Carnage fragmanını da sürpriz yumurtalarla doldurup taşırdı. Biz de sizler için Venom: Let There Be Carnage fragmanındaki çoğu gözden kaçan 10 sürpriz yumurtayı derledik.

Sony-Marvel yapımı bir sonraki süper kahraman filmi Venom: Let There Be Carnage'ın ilk fragmanı dün yayınlandı. Tom Hardy'nin bir kez daha Venom karakterine hayat vereceği filmin ilk fragmanı, hayranları heyecanlandırmayı başarırken yalnızca filmden sahneler içermekle kalmadı pek çok sürpriz yumurtaya da ev sahipliği yaptı.

Venom: Let There Be Carnage fragmanında öğrendiğinizde nasıl fark edemediğinize şaşıracağınız pek çok sürpriz yumurta bulunuyor. Bunlardan bazıları çok açık bir şekilde gösteriliyor olsa da bazılarını görmek için fragmanı tekrar tekrar izlemeniz gerektiğini belirtelim. Peki siz, aşağıda listelemiş olduğumuz sürpriz yumurtalardan kaçını tespit edebilmiştiniz?

Stan Lee (R.I.P)

Fragmanda Eddie, Chen'in marketine girdiğinde dergilikte Stan Lee'nin kapak fotoğrafının olduğu bir dergi göze çarpıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu kapak fotoğrafı, geçtiğimiz dönemde hayatını kaybeden ve Spider-Man, Iron Man gibi karakterlerin yaratıcısı olan Stan Lee'yi anmak için özellikle seçildi.

Spider-Man'e gönderme

Fragmanda hapishanedeki Cletus'un bir kartpostalın üzerindeki örümceği öldürdüğünü görüyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu hareket, Örümcek-Adam'a bir gönderme. Ayrıca fragmanın başında Eddie'yi aynı tasarıma sahip bir kartpostalı okurken görüyoruz. Yoksa bu kartpostal Cletus'tan mı?

Cletus'un görünümü yenilendi

Çok belirgin olmasına rağmen çok az kişi dikkat etmiştir ki Cletus'un saç kesimi, karakteri ilk kez görmüş olduğumuz tanıtım filminden farklı. Muhtemelen Marvel, tanıtım filmine gelen eleştirilere kulak verdi ve karakterin görünümünü yeniden ele aldı.

Çizgi romanlar da unutulmadı

Fragmanda hem Mulligan hem de Eddie, Daily Bugle okurken görülüyor. Daily Bugle, Spider-Man çizgi romanlarına açık bir gönderme.

Avengers'a gönderme

Mulligan'ın Daily Bugle okuduğu sahnede sayfalardan birinde "Avengers Lose to Nightmare" (Avengers, kabuse yenildi) şeklinde bir manşet görülüyor. Muhtemelen bunun ne anlama geldiğini Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde göreceğiz.

Yardımcı kötü: Shriek

Filmin ana kötüsü Carnage olsa da Carnage'ın hem ortağı hem de sevgilisi olan Shriek de yer alacak. Filmde bu iki karakterin nasıl bir ilişkisi olacağı ve romantizme yer verilip verilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Süper Kötülerin tedavi edildiği yer: Ravencroft

Ravencroft Institute for the Criminally Insane (Ravencroft İnsanüstü Suçlular Enstitüsü), ilk kez 1991'de Spectacular Spider-Man sayı 178'de görülmüş ve Amazing Spider-Man 2'de de yer alan bir kurum. Adından da anlayabileceğiniz üzere bu üst düzey güvenlikli kurumda insanüstü güçlere sahip süper kötüler tedavi ediliyor.

New York'un en iyi polislerinden biri: Mulligan/Toxin

Çizgi romanlarda Patrick Mulligan, New York'un en iyi polislerinden biriydi, ancak bazı kritik kişisel problemlere de sahipti. Filmde Mulligan, tıpkı Venom gibi bir ortak yaşam olan Toksin ile iç içe olacak.

Knull ve Cult of Carnage'a gönderme

Cletus'un hapishanesindeki hücresinde duvara çizmiş olduğu semboller, Knull ve Cult of Carnage'a açık bir gönderme. Zaten fragmanda görmüş olduğumuz Vitray sahnesi de Web of Venom: Cult of Carnage'ın kapağının neredeyse aynısı.

Venom: Let There Be Carnage logosu

Logo elbetteki fragmandaki bir sürpriz yumurta değil ancak yazı fontunun bir sürpriz yumurta olduğunu söyleyebiliriz. Zira söz konusu font, hikayenin referans aldığı çizgi romanlardaki yazı fontundan esinlenilmiş durumda.