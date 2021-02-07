İzlemek istediğiniz ya da bir yere yüklemek istediğiniz videonun altyazı dosyası gömülü değilse videoya altyazı ekleme işlemi yapmalısınız. Bunun için kullanabileceğiniz bir altyazı ekleme programı ve uygulayabileceğiniz farklı yöntemler var. Sizin için tüm yöntemleri adım adım anlattık.

Pek çok yabancı dildeki videonun altyazı dosyası, video dosyası içine gömülü durumdadır. Ancak indirilen bazı videolar, özellikle Torrent üzerinden indirilenler, altyazısız olarak gelir ve bu nedenle videoya altyazı ekleme işlemi yapmak gerekir. Daha önce videoya altyazı ekleme işlemi yapmayan kullanıcıların gözünü korkutsa bile aslında birkaç basit adımda gerçekleştirilebilecek yöntemleri vardır.

Peki, videoya altyazı ekleme nasıl yapılır? Video dosyalarına SRT uzantılı altyazı dosyalarını eklemek için kullanabileceğiniz bir program ve YouTube videolarına altyazı eklemek için uygulayabileceğiniz temel bir işlem var. Hatta dilerseniz kendiniz birebir uyumlu bir altyazı dosyası oluşturabilirsiniz. Videoya altyazı ekleme işlemi için kullanabileceğiniz tüm yöntemleri adım adım anlattık.

Videoya altyazı ekleme ve altyazı dosyası oluşturma yöntemleri:

Yöntem #1: Handbreak ile videoya altyazı ekleme

Handbreak ile videoya altyazı ekleme Yöntem #2: YouTube Studio ile videoya altyazı ekleme

YouTube Studio ile videoya altyazı ekleme Yöntem #3: Aegisub ile altyazı dosyası oluşturma

Aegisub ile altyazı dosyası oluşturma Yöntem #4: Not Defteri ile altyazı dosyası oluşturma

Yöntem #1: Handbreak ile videoya altyazı ekleme:

Adım 1: Buradan Handbreak programını indirin ve kurulumu tamamlayın.

Buradan Handbreak programını indirin ve kurulumu tamamlayın. Adım 2: Programı açın ve File seçeneğine tıklayın.

Programı açın ve File seçeneğine tıklayın. Adım 3: Altyazı eklemek istediğiniz videoyu program üzerinden açın.

Altyazı eklemek istediğiniz videoyu program üzerinden açın. Adım 4: Subtitles sekmesine tıklayın.

Subtitles sekmesine tıklayın. Adım 5: Import Subtitles sekmesine tıklayın.

Import Subtitles sekmesine tıklayın. Adım 6: Videoya eklemek istediğiniz SRT altyazı dosyasını seçin.

Videoya eklemek istediğiniz SRT altyazı dosyasını seçin. Adım 7: Browse butonuna tıklayın.

Browse butonuna tıklayın. Adım 8: Altyazı eklenen video için yeni bir ad belirleyin ve Save butonuna tıklayın.

Altyazı eklenen video için yeni bir ad belirleyin ve Save butonuna tıklayın. Adım 9: Start Encode butonuna tıklayın.

Handbreak ile videoya altyazı ekleme yönteminde temel olarak SRT altyazı dosyası, video dosyası üzerine yazılıyor yani gömülüyor. Bu nedenle her iki dosyanın da birebir uyumlu olduğundan emin olmalısınız. Aynı kaynaktan indirilen dosyalar genel olarak uyumludur ancak her ihtimale karşı video dosyasını farklı bir klasörde yedeklemeyi unutmayın.

Handbreak ile videoya altyazı ekleme yöntemi ile bir videoya altyazı eklediğiniz zaman video dosyasının içine bu altyazıyı gömmüş oluyorsunuz. Yani videoyu nereye yüklerseniz yükleyin bu altyazı videonun tıpkı sesi gibi onunla beraber olacak. Altyazı eklemek istediğiniz videoyu yalnızca YouTube’a yükleyeceksiniz aşağıdaki yöntemi uygulayarak programsız şekilde videoya altyazı ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Yöntem #2: YouTube Studio ile videoya altyazı ekleme:

Adım 1: Buradan YouTube internet sitesini açın ve hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Buradan YouTube internet sitesini açın ve hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım 2: Profil fotoğrafınıza tıklayın.

Profil fotoğrafınıza tıklayın. Adım 3: Açılan menüden YouTube Studio seçeneğine tıklayın.

Açılan menüden YouTube Studio seçeneğine tıklayın. Adım 4: Soldaki menüden Altyazılar seçeneğine tıklayın.

Soldaki menüden Altyazılar seçeneğine tıklayın. Adım 5: Altyazı eklemek istediğiniz videoyu seçin.

Altyazı eklemek istediğiniz videoyu seçin. Adım 6: Video dilini belirleyin.

Video dilini belirleyin. Adım 7: Düzenle seçeneğine tıklayın.

Düzenle seçeneğine tıklayın. Adım 8: Üç nokta alt alta butonuna tıklayın.

Üç nokta alt alta butonuna tıklayın. Adım 9: Dosya Yükle seçeneğine tıklayın.

Dosya Yükle seçeneğine tıklayın. Adım 10: Zamanlama seçeneğini belirleyin.

Zamanlama seçeneğini belirleyin. Adım 11: Eklemek istediğiniz SRT formatındaki dosyayı seçin.

Eklemek istediğiniz SRT formatındaki dosyayı seçin. Adım 12: Kaydet seçeneğine tıklayın.

YouTube Studio ile videoya altyazı ekleme yöntemi ile herhangi bir program kullanmadan YouTube’a yüklemiş olduğunuz bir videoya altyazı ekleyebiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken tıpkı önceki yöntemde olduğu gibi video ile altyazı dosyasının uyumlu olması. Eğer dosyalar arasında senkron sorunu varsa kendiniz bir altyazı dosyası oluşturabilirsiniz.

YouTube Studio ile videoya altyazı ekleme yöntemi ile bir videoya eklediğiniz altyazı yalnızca YouTube’da geçerli olacak. Yani altyazı, video içine gömülmüş olmayacak. Ancak daha sonra bu videoyu YouTube video indirme işlemi ile indirirseniz video altyazılı şekilde elinizde olacak. Elbette böyle indirilen bir videonun kalitesinde bozulmalar yaşanabilir.

Yöntem #3: Aegisub ile altyazı dosyası oluşturma:

Adım 1: Buradan bilgisayarınıza uygun Aegisub versiyonunu indirin ve kurulumu tamamlayın.

Buradan bilgisayarınıza uygun Aegisub versiyonunu indirin ve kurulumu tamamlayın. Adım 2: Programı açtıktan sonra Video menüsünü açın.

Programı açtıktan sonra Video menüsünü açın. Adım 3: Open Video seçeneğine tıklayın.

Open Video seçeneğine tıklayın. Adım 4: Altyazı eklemek istediğiniz videoyu program üzerinden açın.

Altyazı eklemek istediğiniz videoyu program üzerinden açın. Adım 5: Altyazı eklemek istediğiniz alanı seçin.

Altyazı eklemek istediğiniz alanı seçin. Adım 6: Metin kutusuna eklemek istediğiniz altyazıyı yazın.

Metin kutusuna eklemek istediğiniz altyazıyı yazın. Adım 7: Yeşil tik butonu ile işlemi onaylayın.

Yeşil tik butonu ile işlemi onaylayın. Adım 8: Eklemek istediğiniz her altyazı için işlemi tekrar edin.

Eklemek istediğiniz her altyazı için işlemi tekrar edin. Adım 9: Tüm işlemler tamamlanınca dosyayı SRT formatında kaydedin.

Aegisub programı ile videolara hızlı bir şekilde altyazı dosyası oluşturabilirsiniz. Dosyayı SRT formatında kaydetmeyi unutmayın çünkü videoya altyazı ekleme işlemi sırasında videoya gömmek istediğiniz altyazılar ancak SRT formatında olursa işlem başarılı bir şekilde sonuçlanıyor. Bu yöntem biraz zor gibi görünse bile hazır dosyalarda oluşan herhangi bir boşluğu kapatmak için en doğru yöntemdir.

Yöntem #4: Not Defteri ile altyazı dosyası oluşturma:

Adım 1: Bilgisayarınızda boş bir Not Defteri dosyası açın.

Bilgisayarınızda boş bir Not Defteri dosyası açın. Adım 2: Her bir altyazı için sırasıyla 1, 2, 3 gibi numaralar ekleyeceksiniz.

Her bir altyazı için sırasıyla 1, 2, 3 gibi numaralar ekleyeceksiniz. Adım 3: 1 yazdıktan sonra alt satıra geçin.

1 yazdıktan sonra alt satıra geçin. Adım 4: Saat, dakika, saniye, milisaniye formatında altyazının başlama zamanını yazın.

Saat, dakika, saniye, milisaniye formatında altyazının başlama zamanını yazın. Adım 5: --> yazın ve aynı formatta altyazının bitiş zamanını yazın.

--> yazın ve aynı formatta altyazının bitiş zamanını yazın. Adım 6: Alt satıra geçin ve altyazıyı yazın.

Alt satıra geçin ve altyazıyı yazın. Adım 7: Bir boşluk bırakın ve aynı adımları izleyerek sıradaki altyazıyı ekleyin.

Bir boşluk bırakın ve aynı adımları izleyerek sıradaki altyazıyı ekleyin. Adım 8: Dosyayı tamamladıktan sonra SRT formatında kaydedin.

Eğer altyazı eklemek istediğiniz video hazır bir dosya değil de kendi hazırladığınız bir video ise Not Defteri ile altyazı dosyası oluşturma yöntemi en doğru tercih olacaktır. Biraz yorucu bir işlem olmasına rağmen dikkatli bir şekilde hazırlanırsa video profesyonel kalitede altyazılı bir içeriğe dönüşecektir.

Not Defteri ile ya da diğer adıyla elle altyazı dosyası oluşturma yöntemi ile oluşturduğunuz altyazı dosyası, video ile tam bir senkron yakalayacaktır. Yaptığınız videoya altyazı ekleme işlemi son derece başarılı bir sonuç verecektir. Milisaniyeleri bile ayarlayarak olası tüm senkron kaymalarını ortadan kaldırabilirsiniz.

Videoya altyazı ekleme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve uygulayabileceğiniz yöntemleri adım adım anlattık. Son iki yöntemi uygulayarak kendi altyazı dosyalarınızı oluşturabilirsiniz. Handbreak ile videoya altyazı ekleme yönteminin ve Not Defteri ile altyazı oluşturma yönteminin daha zor ancak daha başarılı sonuç verdiğini belirtmek gerekiyor.