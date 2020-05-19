YouTube Video İndirme Nasıl Yapılır?

Yıllardan beri en popüler video platformu unvanını elinde bulunduran YouTube'da milyarlarca video bulunuyor. Yıllardır YouTube’dan video indirmenin çeşitli yollarını arıyor, kullanıyoruz. Bu içerikte sizlere YouTube video indirme işlemini kolayca halledebileceğiniz metotları göstereceğiz.

En popüler video paylaşma platformu olan YouTube, içerik üreticilerinin haklarını korumak adına videoların indirilmesini istemiyor. Kullanıcılar da bu konuda her zaman hafızaya kaydedilen ve istedikleri zaman izleyebilecekleri videolar talep etmiştir. Her ne kadar günümüzde YouTube Premium satın alanlar YouTube video indirme işlemini gerçekleştirebilse de herkes YouTube Premium sahibi değil.

Peki YouTube video indirme işlemi nasıl gerçekleştirilir? Bunun farklı platformlarda farklı metotları bulunmakta. Biz de Windows, Mac OS X, Android ve iPhone (iOS) platformlarında YouTube üzerinden indirmek istediğiniz videoları nasıl indirebileceğinizi detaylıca ancak kolay bir biçimde anlatıyoruz. Bu tarz uygulamaları mobil veriyi paketlerinizi için kullanabilirsiniz.

YouTube video indirme nasıl yapılır?

​ Adım #1: YouTube üzerinden herhangi bir video açın.

YouTube üzerinden herhangi bir video açın. Adım #2: Video sayfasının bağlantısına gelin

Video sayfasının bağlantısına gelin Adım #3: www.youtube.com bağlantısında ‘youtube’ ile öncesindeki nokta arasına ‘vd’ yazın ve Enter’a basın.

bağlantısında ‘youtube’ ile öncesindeki nokta arasına ve Enter’a basın. Adım #4: Açılan sayfada indirmek istediğiniz videonun formatını ve kalitesini seçerek indirin

YouTube video indirme işlemini yapabileceğiniz en kolay yolu bir URL kodu ile gerçekleştirilebiliyor. VD downloader isimli internet sitesi, YouTube videolarını kolayca indirebilmeniz adına geliştirdiği yöntem oldukça basit. Tek yapmanız gereken YouTube üzerinden indirmek istediğiniz videoyu açmak, URL’de youtube.com’un öncesine ‘vd’ harflerini yazmak ve Enter’a basmak.

Görselde de belirtildiği gibi bu işlemi yaptığınız zaman otomatik olarak YouTube içerisinde bulunduğunuz videonun indirme sayfasına gideceksiniz. Buradan videonun formatını ve kalitesini seçerek YouTube video indirme işlemini kolayca halledebilirsiniz.

4K Video Downloader ile YouTube video indirime işlemi

Adım 1#: Buradan 4K Video Downloader’ı indirip bilgisayarınıza kurun

Buradan 4K Video Downloader’ı indirip bilgisayarınıza kurun Adım 2#: YouTube’u açın ve indirmek istediğiniz videoya gidin

YouTube’u açın ve indirmek istediğiniz videoya gidin Adım 3#: Videonun bağlantısını kopyalayın

Videonun bağlantısını kopyalayın Adım 4#: 4K Video Downloader programını açın

4K Video Downloader programını açın Adım 5#: Kopyaladığınız videoyu ‘Paste Link’ bölümüne yapıştırın

Kopyaladığınız videoyu ‘Paste Link’ bölümüne yapıştırın Adım 6#: Videonuzun formatını ve kalitesini seçin

Videonuzun formatını ve kalitesini seçin Adım 7#: ‘Download’ tuşuna basın ve indirin

Size önereceğimiz bir diğer YouTube video indirme yöntemi de 4K Video Downloader programı. 4K Video Downloader programını hem Mac OS X hem de Windows işletim sistemlerinde kullanabiliyorsunuz. Windows’un her sürümüne, Mac OS X’te ise 10.13 ve üstü sürümlerde kullanabileceğiniz program sayesinde istediğiniz videoyu 4K çözünürlükte hızlıca bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz.

Android YouTube video indirme işlemi için TubeMate nasıl kullanılır?

Adım #1: Android cihazınızın web tarayıcısına gidin

Android cihazınızın web tarayıcısına gidin Adım #2: Buradan TubeMate’in internet sitesine gidin https://tubemate.net

Buradan TubeMate’in internet sitesine gidin https://tubemate.net Adım #3: APKMirror yazan butona dokunun ve APK dosyasını indirip kurun

APKMirror yazan butona dokunun ve APK dosyasını indirip kurun Adım #4: Uygulamayı açın ve istediği izinleri onaylayın

Uygulamayı açın ve istediği izinleri onaylayın Adım #5: YouTube uygulamasına girin ve indirmek istediğiniz videoya girin

YouTube uygulamasına girin ve indirmek istediğiniz videoya girin Adım #6: Ekranda beliren pembe indirme butonuna dokunun

Ekranda beliren pembe indirme butonuna dokunun Adım #7: İndirmek istediğiniz videonun çözünürlüğünü seçin

İndirmek istediğiniz videonun çözünürlüğünü seçin Adım #8: Pembe indirme butonuna tekrar dokunun

TubeMate, Android için YouTube video indirme işlemi gerçekleştirebileceğiniz en kolay uygulamalardan biri. Uygulamanın bir Google Play Store sayfası bulunmadığından APK dosyasını direkt internet sitesinden indirmeniz gerekiyor. Eğer 3. parti yazılımları kurmaya henüz izin vermediyseniz APK dosyasını indirip kurmaya çalıştığınızda cihazınız size otomatik olarak bu izni verebileceğiniz Ayarlar sekmesini açacaktır.

İzni verip uygulamayı kurduktan sonraki ilk YouTube uygulamasına girişinizde artık video bölümünde ekranın sağ alt köşesinde pembe bir indirme butonu belirecek. Bu butona dokunarak istediğiniz videoyu istediğiniz çözünürlükte kolayca cihazınıza indirebilirsiniz.

iPhone ve iPad (iOS) cihazlarda YouTube video indirme işlemi nasıl yapılır?

Adım #1: AppStore’a gidin ve Documents by Readdle uygulamasını indirin

AppStore’a gidin ve Documents by Readdle uygulamasını indirin Adım #2: YouTube uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz videoya gidin

YouTube uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz videoya gidin Adım #3: Videonun altındaki ‘Paylaş’ butonuna dokunarak videonun bağlantısını kopyalayın

Videonun altındaki ‘Paylaş’ butonuna dokunarak videonun bağlantısını kopyalayın Adım #4: Documents by Readdle uygulamasına girin

Documents by Readdle uygulamasına girin Adım #5: Sağ alttaki pusula simgesine dokunun

Sağ alttaki pusula simgesine dokunun Adım #6: URL kısmına ‘keepvid.pro’ yazın ve siteye gidin

URL kısmına ‘keepvid.pro’ yazın ve siteye gidin Adım #7: Açılan sitede YouTube Video Dönüştürücü’ ye basın ve URL kısmına kopyaladığınız bağlantıyı yapıştırın

Açılan sitede ye basın ve URL kısmına kopyaladığınız bağlantıyı yapıştırın Adım #8: Download Now butonuna dokunun ve videoyu indirmek istediğiniz formatı seçin

Download Now butonuna dokunun ve videoyu indirmek istediğiniz formatı seçin Adım #9: Mavi ikonlu Dosyalar uygulamasına gidin

Mavi ikonlu Dosyalar uygulamasına gidin Adım #10: Alttaki Tara butonuna dokunun

Alttaki Tara butonuna dokunun Adım #11: Sağ üstten ‘Düzenle’ deyin

Sağ üstten ‘Düzenle’ deyin Adım #12: ‘Documents’ uygulamasının tikini yeşil yapın

‘Documents’ uygulamasının tikini yeşil yapın Adım #13: Bu sayede indirdiğiniz videolara Dosyalar uygulamasından erişebileceksiniz

Bu sayede indirdiğiniz videolara Dosyalar uygulamasından erişebileceksiniz Adım #14: İşlem tamam

Apple, iOS cihazlarında herhangi bir dosya indirip kaydetme işlemi yapmanızı elinden geldiğince engellemeye çalışıyor. Tabii ki yılmak yok, bunun da bir yolu mevcut ancak biraz karışık bir yol. İlk olarak cihazınıza AppStore üzerinden Documents by Readdle uygulamasını indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra YouTube uygulamasına girip indirmek istediğiniz videonun altındaki ‘Paylaş’ butonuna dokunun.

‘Bağlantıyı kopyala’ seçeneğine dokunduktan sonra Documents by Readdle uygulamasına girin ve sağ alttaki pusula simgesine dokunun. URL kısmına ‘keepvid.pro’ yazın ve siteye gidin. Burada YouTube’dan kopyaladığınız linki yapıştırın ve ‘Download Now’ butonuna dokunun. Dilerseniz videoyu en yüksek çözünürlükte dilerseniz çözünürlüğünü değiştirerek videoyu indirebilirsiniz.

Daha sonrasında Documents by Readdle uygulamasını Dosyalar uygulamasına ekleyin, bu sayede videolarınıza daha kolay bir şekilde erişebileceksiniz. Bunu da yapmak oldukça kolay: İlk olarak Dosyalar uygulamasını açın, alttaki Tara butonuna dokunun, sağ üstteki Düzenle seçeneğine dokunun, Documents uygulamasını işaretleyin. Artık Dosyalar uygulamasından Documents by Readdle ile indirdiğiniz videolara kolayca ulaşabilirsiniz.

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