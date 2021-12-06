Bugüne kadar NFT satarak 9 ayda 1 milyon dolar kazanan Hint tasarımcı Amrit Pal Singh, sahip olduğu NFT’leri sergilemek için bir galeri açtı. Galerisine koyacağı NFT’ler için toplamda 30 Ethereum ödedi.

Dijital varlığın benzersiz ve tek olduğunu doğrulayan NFT, dijital sanat eserleriyle birlikte muhteşem bir yükselişe geçti. Akla gelmeyecek derecede saçma seviyeden eşsiz dijital sanatlara her türlü eser, belli bir miktar Ethereum karşılığında alıcılarını buluyor. Bugünse NFT dünyasında nispeten uzun bir süredir bulunan bir sanatçının yeni hamlesiyle karşınızdayız.

Amrit Pal Singh isimli bir sanatçı, bugüne kadar toplamda 40 Ethereum, ya da kendisinin bu parayı harcadığı zamanlara göre ortalama 125 bin dolar harcayarak NFT’ler satın aldı. Singh’in amacı bu NFT’leri bir metaverse sergisinde sergilemekti. Şubat ayında kendi sanatını icra eden ve satan sanatçı, iki ay içinde metaverse’te ‘dijital bir arsaya sahip olmanın potansiyelini’ keşfettiğini açıkladı.

NFT’leri için arsa alarak galeri oluşturdu:

32 yaşındaki sanatçı, 2 Ethereum karşılığında Cryptovoxels üzerinden bir arsa satın aldı ve 10 x 18 boyutlarında bir galeri oluşturdu. Galerisine kendi NFT koleksiyonunun adı olan ‘Toy Face Cafe’ ismini verdi. Toplamda 125 bin dolar harcadığı tüm eserleri de galerisinde sergilemeye başladı. Galerisinin ilk katında kendi sanat eserlerini sergileyen Singh, diğer katlarda satın aldığı NFT’leri sergilemeye başladı.

Topladığı ve ürettiği NFT’lerle 1 milyon dolardan fazla kazandı:

Son 9 ay boyunca Singh, toplam 57 adet NFT satarak 1 milyon dolardan fazla para kazanmayı başardı. Öte yandan NFT’nin geleceğine güvense de bunun riskli bir hareket olabileceğini insanlara ‘kaybetmeyi karşılayabileceğiniz kadar harcamanın’ önemini hatırlatarak anlattı. Kendisinin de bugüne kadar zararına ya da iyi kâr edemediği satışlar yaptığını açıkladı. Öte yandan kendisi, artık metaversete açtığı galeriyle kâr etmeyi hedefliyor.

Metaverse ve NFT’nin birlikteliği hakkında geçtiğimiz günler boyunca pek çok yeni haber duyduk. Öyle ki bir dijital arsanın yaklaşık 30 milyon TL’ye, bir yatınsa yaklaşık 8,5 milyon TL’ye satıldığını görmüştük. Bakalım, NFT sektörü gelecekte bizlere daha neler gösterecek..