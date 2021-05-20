Vivo, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan yeni kablosuz kulaklıkları TWS 2 ve TWS 2e'yi duyurdu. Uygun sayılabilecek fiyatlara sahip kulaklıklar, uzun kullanım süreleriyle de dikkat çekiyor. Ürünlerin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji devi Vivo, düzenlediği bir etkinlikte iki yeni kablosuz kulaklık duyurdu. "TWS 2" ve "TWS 2e" olarak isimlendirilen kablosuz kulaklıklar, sundukları teknik özelliklere kıyasla makul sayılabilecek fiyat etiketleriyle dikkat çekecekler gibi görünüyor. Peki Vivo'nun yeni kablosuz kulaklıkları tüketicilere neler vadediyor?

TWS 2, Vivo için önemli bir ürün. Çünkü şirket, ilk kez bu kablosuz kulaklık modelinde aktif gürültü engelleme özelliğini hayranlarına sunuyor. 12,2 mm'lik dinamik sürücülere sahip olan kulaklık, 40 desibele kadar gürültü engelleme özelliği sayesinde kullanıcılara pürüzsüz bir deneyim sunuyor. aptX kodek desteği ve DEEP-HD ses motoruna sahip olan TWS 2, 88 ms gecikme süresi de ile mobil oyunseverlerin de beklentilerini karşılayacak düzeyde.

Karşınızda Vivo TWS 2

Vivo'nun aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklığı, bu özellik aktifken 4,5 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Ancak zaten gürültüsüz bir ortamdaysanız, bu kablosuz kulaklığı 8 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Şarj kutusunu da işin içine kattığımızda, 30 saate ulaşan kullanım imkanı sunulduğu ifade ediliyor. Ayrıca bu kablosuz kulaklığı 15 dakika şarj ederseniz, 4 saate kadar kesintisiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bu arada, Vivo TWS 2'nin Bluetooth 5.2 desteği ile geldiğini de belirtmek gerek.

Vivo TWS 2e'ye baktığımızda ise bu kablosuz kulaklığın da TWS 2'ye benzer olduğunu görüyoruz. Ancak bu kablosuz kulaklıkta aptX ve DEEP-HD ses motoru yer almıyor. Kutusuyla birlikte 27 saate kadar kullanım imkanı sunan kulaklık, gürültü engelleme modu kapalıyken da kesintisiz olarak 7,6 saat boyunca kullanılabiliyor. Ayrıca, TWS 2 ile TWS 2e'nin tasarımlarının aynı olduğunu ve bu tasarım dilinin Apple'ın AirPods Pro'ya çok benzediğini de söylemek gerek.

Tüm bu özelliklere sahip olan kablosuz kulaklıklar, Çin'de 1 Haziran itibarıyla satışa sunulacak. Ürünlerin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor ancak Vivo yetkilileri, bu kablosuz kulaklıkların fiyatlarını TWS 2e için 45 dolar, TWS 2 içinse 75 dolar olarak açıkladı.