Vivo Y95'in Geekbench'de ortaya çıkmasının üzerinden bir hafta geçmeden Vivo'nun yeni bir akıllı telefonu daha Geekbench'de gözüktü.

Çinli teknoloji devi Vivo, piyasayı hareketlendirme girişimlerinde bulunuyor. Geçen hafta içerisinde Vivo'nun yeni akıllı telefonu Y95'in ortaya çıkmasının üzerinden çok geçmeden, yepyeni bir Vivo telefonunun daha teknik özellikleri Geekbench'de ortaya çıktı. Görünen o ki Vivo, giriş seviyesi akıllı telefonlara bir kez daha yoğunlaşıyor.

Geekbench'de ortaya çıkan bilgilere göre Vivo, Vivo 1817 isimli (büyük ihtimalle Y serisi üyesi) yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Cihaz, geçen hafta tanıtılan Vivo Y95'e oldukça benzer özelliklere sahip. Vivo Y95'de bulunan Qualcomm'un Snapdragon 439 işlemcisi, Vivo 1817'de de karşımıza çıkıyor. Yine Y95 gibi Android 8.1 Oreo ile gelecek olan Vivo 1817; Vivo Y95'in 4GB, Vivo 1817'nin ise 2GB RAM'e sahip olmasıyla Y95'ten ayrılıyor.

~Fotoğraf Vivo Y95'e aittir.

Vivo Y95 ve Vivo 1817'nin benchmark sonuçlarının birbirine çok yakın olması ve Vivo 1817'nin Y95'e göre 2GB daha az RAM'e sahip olması, Vivo 1817'nin Vivo Y95'in hafifletilmiş bir versiyonu olduğu sonucuna varmamızı sağlıyor. Tabii ki Vivo 1817, bambaşka bir model de olabilir. Vivo'dan gelecek resmi açıklama ile bilgilerin asılları açığa kavuşacak.