vivo, uygun fiyata 5G bağlantı desteği de sunan yeni akıllı telefonu T4x'i duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan telefon, günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek düzeyde.

Çinli teknoloji devi vivo, uygun fiyatlı telefonlar kategorisine yeni bir üye daha ekledi. Şirket, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte "T4x" isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Peki vivo'nun yeni akıllı telefonu hangi özelliklere sahip?

6.72 inç boyutlu LCD ekranla donatılan vivo T4x, 2408 x 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. 1.050 nit tepe parlaklık değerine sahip olan bu ekran, TÜV Rheinland göz koruma sertifikasına da sahip. Yan panele monte edilmiş parmak izi okuyucuya sahip olan telefonun selfie kamerası ise 8 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda vivo T4x

vivo'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 7300 işlemcisinden güç alıyor. 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile desteklenen telefon, 44W hızlı şarj desteğine sahip 6.500 mAh kapasiteli bir batarya ile eşleştirildi. Android 15 tabanlı FunTouch OS 15 arayüzü ile çalışan telefon, 2 yıl Android ve 3 yıl da güvenlik güncellemesi alacak.

Telefonun arka kısmına baktığımızda 50 MP ana kamerayı görüyoruz. Bu kamera, 2 MP çözünürlük sunan bokeh efekt kamerası ile eşleştirildi. EIS desteğine sahip kamera kurulumu, yapay zekâ ile de destekleniyor.

vivo T4x teknik özellikleri

Ekran 6.72 inç, 2408 x 1080 piksel, 120 Hz, 1.050 nit, LCD İşlemci MediaTek Dimensity 7300 RAM 6-8 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera 8 MP (f/2.05) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) Batarya 6.500 mAh (44W) İşletim Sistemi FunTouch OS 15 (Android 15)

vivo T4x fiyatı: