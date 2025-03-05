realme, uygun fiyata satacağı yeni akıllı telefonu 14 Pro Lite'ı resmen duyurdu. Günlük ihtiyaçları karşılayabilecek telefon, ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi realme, birkaç ay önce duyurduğu 14 Pro serisine yeni bir üye daha ekledi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "realme 14 Pro Lite" isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Peki bu akıllı telefon, tüketicilere neler vadediyor?

realme 14 Pro Lite, FHD+ çözünürlük sunan 6.7 inç boyutlu OLED ekranla eşleştirildi. 2.000 nit tepe parlaklık değerine ve Corning Gorilla Glass 7 korumasına sahip olan bu ekran, parmak izi okuyucu sensöre de ev sahipliği yapıyor. Telefonun selfie kamerası ise 32 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda realme 14 Pro Lite

realme'nin yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirilen telefon, 45W hızlı şarj desteği sunan 5.200 mAh batarya ile eşleştirildi. realme 14 Pro Lite, Android 14 tabanlı realme UI 5.0 arayüzü ile çalışacak.

Telefonun arka kısmına baktığımızda dairesel yapıdaki kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda Sony LYT-600 sensörlü 50 MP ana kamera ile 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Bu kamera kurulumu, işlemcinin el verdiği ölçüde yapay zekâ ile destekleniyor.

realme 14 Pro Lite teknik özellikleri

Ekran 6.7 inç, FHD+, 2.000 nit, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM 8 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 8 MP Batarya 5.200 mAh (45W) İşletim Sistemi realme UI 5.0 (Android 14)

realme 14 Pro Lite fiyatı: