Pilde Yeni Standart Bu Oldu: vivo V80, 7.200 mAh ile Gelecek!

vivo'nun yeni orta-üst segment modeli vivo V80'in, 7.200 mAh pil ile geleceği ortaya çıktı.

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük ortak derdi nedir desek, herhalde çoğumuz hiç düşünmeden "pil ömrü" yanıtını veririz.

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İşte vivo, yeni telefonunda bu problemi aşmayı planlıyor. Güvenilir sızıntılara göre markanın merakla beklenen yeni orta-üst segment canavarı vivo V80, Ağustos ayının ortasında sahneye çıkmaya hazırlanıyor. En önemli nokta ise telefonun pil kapasitesi olacak.

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7.200 mAh pilin yanında özel bir özellik de var

vivo V80’in en çok konuşulacak özelliği şüphesiz pil kapasitesi. Selefindeki 6.500 mAh'lik gücü bile yeterli bulmayan vivo, yeni modelde çıtayı tam 7.200 mAh seviyesine çıkarıyor.

Bu devasa pile bir de 90W hızlı şarj desteği eşlik edecek. Üstelik oyunseverlerin bayılacağı "bypass şarj" (akımı bataryayı es geçerek doğrudan ana karta iletme) teknolojisi sayesinde, telefon şarjdayken ısınmadan saatlerce oyun oynanabilecek.

Telefon sadece bataryasıyla değil, ekranıyla da göz dolduruyor. 6.59 inçlik AMOLED ekran, bu kez hızını 120Hz’den 144Hz yenileme hızına yükseltiyor. Gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alan telefonda fotoğraf tutkunları da unutulmamış. Cihazın arkasında iki adet 50 MP (ana ve 3x telefoto) ve bir adet 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alırken, ön tarafında da yine 50 MP'lik iddialı bir selfie kamerası bulunuyor.