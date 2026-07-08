Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Pilde Yeni Standart Bu Oldu: vivo V80, 7.200 mAh ile Gelecek!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

vivo'nun yeni orta-üst segment modeli vivo V80'in, 7.200 mAh pil ile geleceği ortaya çıktı.

Pilde Yeni Standart Bu Oldu: vivo V80, 7.200 mAh ile Gelecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük ortak derdi nedir desek, herhalde çoğumuz hiç düşünmeden "pil ömrü" yanıtını veririz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İşte vivo, yeni telefonunda bu problemi aşmayı planlıyor. Güvenilir sızıntılara göre markanın merakla beklenen yeni orta-üst segment canavarı vivo V80, Ağustos ayının ortasında sahneye çıkmaya hazırlanıyor. En önemli nokta ise telefonun pil kapasitesi olacak.

İçerikten Görseller

Pilde Yeni Standart Bu Oldu: vivo V80, 7.200 mAh ile Gelecek!
2

7.200 mAh pilin yanında özel bir özellik de var

2

vivo V80’in en çok konuşulacak özelliği şüphesiz pil kapasitesi. Selefindeki 6.500 mAh'lik gücü bile yeterli bulmayan vivo, yeni modelde çıtayı tam 7.200 mAh seviyesine çıkarıyor.

Bu devasa pile bir de 90W hızlı şarj desteği eşlik edecek. Üstelik oyunseverlerin bayılacağı "bypass şarj" (akımı bataryayı es geçerek doğrudan ana karta iletme) teknolojisi sayesinde, telefon şarjdayken ısınmadan saatlerce oyun oynanabilecek.

Telefon sadece bataryasıyla değil, ekranıyla da göz dolduruyor. 6.59 inçlik AMOLED ekran, bu kez hızını 120Hz’den 144Hz yenileme hızına yükseltiyor. Gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alan telefonda fotoğraf tutkunları da unutulmamış. Cihazın arkasında iki adet 50 MP (ana ve 3x telefoto) ve bir adet 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alırken, ön tarafında da yine 50 MP'lik iddialı bir selfie kamerası bulunuyor.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iOS 27 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler

iOS 27 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler

iPhone 18 Pro ve Pro Max Batarya Kapasiteleri Ortaya Çıktı: Bu Yıl Apple'da da Artış Var!

iPhone 18 Pro ve Pro Max Batarya Kapasiteleri Ortaya Çıktı: Bu Yıl Apple'da da Artış Var!

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Akıllı Telefon Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Ford Motorları

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Ford Motorları

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com