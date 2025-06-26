vivo, etkileyici özelliklerle donattığı katlanabilir ekranlı telefonu X Fold 5'i resmen duyurdu. Hafif yapısı ile dikkat çeken telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. İşte vivo X Fold 5'in fiyatı ve özellikleri...

Çinli teknoloji devi vivo, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni ürünlerini duyurdu. Onlardan biri de "X Fold 5" olarak isimlendirilen, markanın yepyeni katlanabilir ekranlı telefonuydu. Peki vivo X Fold 5, tüketicilere neler sunuyor? Bu telefonun fiyatı ne kadar? Gelin hep birlikte bakalım.

vivo'nun yeni katlanabilir ekranlı telefonu, Samsung'un Galaxy Z Fold serisine rakip olacak. Bu bağlamda; telefonun iç kısmında 8.03 inç boyutlu iç ekran, 2K+ çözünürlük ve 1-120 Hz uyarlanabilir ekran tazeleme oranı sunuyor. 4.500 nit tepe parlaklık değerine sahip olan bu ekran, 20 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun dış ekranı ise 6.53 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlük değerine sahip.

Karşınızda vivo X Fold 5

vivo X Fold 5, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirildi. 80W kablolu, 40W kablosuz şarj desteği olan 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılan telefon, Android 15 tabanlı OriginOS 5 arayüzü ile çalışacak. Tüm bunlara ek olarak; vivo, yeni telefonunu dünyanın en hafif katlanabilir ekranlı telefonu olarak lanse etti. vivo X Fold 5, sadece 217 gram ağırlığında. En azından titanyum çerçeveye sahip olan versiyon.

vivo'nun yeni telefonunun kamera özellikleri de hiç fena değil. vivo X Fold 5'in ana kamerası, Sony IMX921 sensörüne sahip ve 50 MP çözünürlük sunuyor. 50 MP ultra geniş açılı kamerası olan telefon, 3x optik yakınlaştırma ve 100x dijital yakınlaştırma yapabilen 50 MP çözünürlüklü periskop telefoto kamerayı da bünyesinde taşıyor. vivo, bu kamera kurulumu için ZEISS ile ortaklık yaptı.

vivo X Fold 5 teknik özellikleri:

Ekran Dış Ekran: 6.53 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED

6.53 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED İç Ekran: 8.03 inç, 2K+ (2480 x 2200 piksel), 1-120 Hz, 4.500 nit, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512-1024 GB (UFS 4.0) Ön Kamera Dış Ekran: 20 MP (f/2.4)

20 MP (f/2.4) İç Ekran: 20 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.57) + 50 MP (f/2.05) + 50 MP (f/2.55) Batarya 6.000 mAh (80W) İşletim Sistemi OriginOS 5 (Android 15) Sağlamlık IP5X, IPX8, IPX9, IPX9+

vivo X Fold 5 fiyatı: