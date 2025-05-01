vivo, yeni modeli Y19'u tanıttı. Cihaz, 5G desteği ve temel teknik özellikleriyle öne çıkıyor.

vivo, giriş segmentine hitap eden yeni modeli Y19'u duyurdu. 5G desteği ve uygun fiyatıyla dikkat çeken cihaz, temel ihtiyaçlara yönelik teknik özellikleriyle öne çıkıyor.

Y19 modeli, 6,74 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü bir LCD ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızına sahip bu ekran, damla çentikli tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

vivo Y19 özellikleri

Telefonun işlemci tarafında MediaTek Dimensity 6300 yer alıyor. Cihaz, RAM ve depolama konusunda 4 GB ve 6 GB RAM ile birlikte 64 GB, 128 GB ve 256 GB'a kadar dahili depolama seçenekleri sunuyor. Ön tarafta 5 MP, arka tarafta ise 13 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Batarya tarafında ise 15W şarj desteğine sahip 5.500 mAh kapasiteli bir pil tercih edilmiş durumda.

vivo Y19 teknik özellikleri

Ekran 6.74 inç LCD, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı Tasarım Rainbow Crystal Texture tasarımı, metalik mat çerçeve İşlemci MediaTek Dimensity 6300 İşletim Sistemi Android 15 tabanlı FunTouch OS 15 RAM ve Depolama 4 GB + 64 GB / 4 GB + 128 GB / 6 GB + 128 GB Batarya Smart Charging Engine 2.0, 5.500 mAh, 15W şarj desteği Arka Kamera 13 MP AI destekli, Gece, Portre, Pro modları; AI Fotoğraf Geliştirme Ön Kamera 5 MP, Portre ve Gece modları

Y19, Titanium Silver ve Majestic Green olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. vivo Y19 fiyatlandırması ise 4+64 GB versiyonu için 124 dolar, 4+128 GB versiyonu için 135 dolar ve 6+128 GB seçeneği için 153 dolar olarak belirlenmiş durumda.