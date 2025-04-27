vivo, yeni bütçe dostu telefonu Y37c'yi resmen tanıttı. Pek etkileyici olmayan özelliklerle gelen telefon, çok beklentisi olmayanlar için tasarlanmış.

Uygun fiyatlı telefonlarıyla tanıdığımız, Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan vivo, bütçe dostu Y serisine yepyeni bir telefon daha ekledi. Bu cihaz, Y37c ismiyle geliyor ve orta segmentte bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

vivo Y37c’nin arkasında 2’li kamera kurulumuna sahip bir tasarımı var. Önde ise artık biraz modası geçmiş diyebileceğimiz çentikli tasarımı görüyoruz. Yine de düşük fiyatına rağmen şık duran bir telefon olduğunu söylemek mümkün.

vivo Y37c neler sunuyor?

Cihazda 6,56 inçlik HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran var. Ekran, 570 nit maksimum parlaklık, mavi ışık koruması gibi özelliklere de sahip. Telefonun IP64 dayanıklılıkla geldiğini de ekleyelim.

vivo Y37c’de çok beklentisi olmayanlar için yeterli olacak Unisoc T7225 işlemci var. Ona 6 GB’lık RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor. Arkada 13 MP’lik ana kamera ve yardımcı sensör görüyoruz. Önde ise 5 MP’lik bir selfie kamerası var.

Telefonda 15W hızlı şarj destekli 5500 mAh’lik bir batarya sunulacak. Kutudan Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile çıkacağını da belirtelim. Bunlar dışında çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 167,30 x 76,95 x 8,19 mm boyutlar ve 199 gram ağırlık gibi detayları var. Cihazın şu an için Çin'de satışa çıktığını belirtelim. Diğer pazarlara gelip gelmeyeceği belirsiz.

vivo Y37c teknik özellikleri

Ekran 6,56 inç, HD+, 90 Hz, 570 nit, LCD İşlemci Unisoc T7225 RAM 6 GB Depolama 128 GB Arka kamera 13 MP Ön kamera 5 MP Batarya 5500 mAh İşletim sistemi OriginOS 4 (Android 14) Boyutlar 167,30 x 76,95 x 8,19 mm Ağırlık 199 gram

vivo Y37c fiyatı