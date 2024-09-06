vivo, etkileyici özelliklerle donattığı yeni akıllı telefonu Y300 Pro'yu duyurdu. Üstelik fiyatı da hiç fena değil.

Çinli teknoloji devi vivo, bir süredir gündemde olan yeni akıllı telefonu Y300 Pro'yu nihayet duyurdu. Telefon, sahip olduğu özellikler ve hiç fena sayılmayacak fiyatı ile tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

vivo Y300 Pro, 6.7 inç boyutlu bir AMOLED ekranla donatıldı. FHD+ çözünürlük sunan ince çerçeveli ekran, 120 Hz tazeleme oranı ve 5.000 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. Parmak izi okuyucu sensöre de ev sahipliği yapan ekranda 32 MP çözünürlük sunan selfie kamera da bulunuyor.

Karşınızda vivo Y300 Pro

vivo'nun yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 80W hızlı şarj destekli 6.500 mAh'lık bir batarya ile donatılan telefonda 5 yıl batarya garantisi sunuluyor. İşletim sistemi cephesinde ise Android 14 tabanlı OriginOS 14 arayüzünü görüyoruz.

Telefonun arka kısmına baktığımızda dairesel yapıdaki kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunda Sony LYT-600 sensörlü 50 MP ana kamera ile 2 MP derinlik odaklı kamera bulunuyor. vivo Y300 Pro'nun kamera kurulumu, yapay zekâ ile de destekleniyor.

vivo Y300 Pro teknik özellikleri

Ekran 6.67 inç, FHD+, 120 Hz, 5.000 nit, HDR10, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM 8-12 GB Depolama 128-256-512 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 6.500 mAh (80W) İşletim Sistemi Android 14 (OriginOS 14)

vivo Y300 Pro fiyatı: