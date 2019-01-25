Vodafone Türkiye’nin paylaştığı 3. çeyrek sonuçlarına göre şirketin büyümesi iki haneli rakamlarda devam ediyor.

Ekim-Aralık 2018 dönemini kapsayan 3. çeyrek rakamlarını açıklayan Vodafone Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %14,8 büyüyerek servis gelirlerini 2.7 milyar TL’ye yükseltti.

Firmanın mobil abone sayısı 23.4 milyon oldu, faturalı abone sayısı ise 345 bin artarak 13.1 milyona ulaştı. Faturalı aboneler, toplam abonelerin %56’sına ulaştı.

Üçüncü çeyrekte şirketin sabit geniş bant abone sayısı ise 79 bin arttı ve 845 bine ulaştı. Firmanın sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise %31,6 arttı.

Vodafone abonelerinin veri kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre %60,4 artışla 297 petabyte’a ulaştı. Vodafone’un 4.5G abone sayısı ise üçüncü çeyrekte 15 milyona yaklaştı. Vodafone Business da kurumsal gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %15 arttırdı.