Zor Günler Geçiren Volkswagen'in Almanya'da Cenazesi Yapıldı

Almanya'da eylemciler, bir süredir sorunlar yaşayan Volkswagen'in cenazesini kaldırdı.

Alman otomotiv devi Volkswagen için çok uzun zamandır işler hiç de yolunda gitmiyor. Birkaç yıl önce egzoz karbon emisyonu skandalı ile gündeme gelen firma, sonrasında elektrikli araçlara geçeceğine dair söz vermişti. Bu alanda istediği performansı gösteremeyen VW, üretimini Almanya dışına ya da başka markaların fabrikalarına kaydırmaya başlamıştı.

Alınan üretim yeri değişikliği kararının ardından VW, Almanya'da binlerce çalışanı işten çıkarma kararı almıştı. Son günlerde de işçi sendikaları, otomotiv devini protesto ediyor ve greve giderek üretimi durdurma tehdidinde bulunuyordu. Bugün de işçiler ve onlara destek veren kişi ve kurumlar VW'in cenazesini kaldırdı.

İşte Volkswagen'in cenazesi

Elbette ki Volkswagen gibi büyük üreticiler kolay kolay batmıyorlar ancak firmanın durumu çok da iyi görünmüyor. Bununla beraber son dönemde Çin'den gelen haberler, Alman devi için hem olumlu mesajlar içeriyor hem de riskleri ortaya koyuyor. Çin'in elektrikli pazarındaki firmalara olan desteğini çekmesi durumunda Volkswagen yeniden pazarda güçlü bir konuma gelebilir. Firmanın satış rakamları da zirvede olmasalar da düşük de değiller.

Volkswagen ile çalışanlar arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde üçüncü turda da bir sonuç çıkmadı. Çalışanlar ise tasarruf planlarına tepkilerini ortaya koydu. Çalışanlar ellerinde "Gelecek, tasfiye değil" ve "Tüm fabrikalar açık kalmalı" yazan pankartlar taşıdı.

Volkswagen ise büyük işten çıkarmalar yapmaya ve Almanya'da üç fabrikanın kapısına kilit vurmaya kararlı. Çalışanlar ise uzlaşma olmaması durumunda 1 Aralık'ta greve gidecek.