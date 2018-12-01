Vücudumuzun Gizemli Olduğunu Gösteren 10 Şaşırtıcı Gerçek

İnsan vücudunun gizemli olduğunu ispatlayan garip gerçekleri sizler için derledik.

Bilim insanlarının yüzyıllardır araştırma yaptığı insan vücudu, çok fazla sır barındıran karmaşık ve eşsiz bir mekanizmadır. Vücudumuzda birçok şaşırtıcı bilgi ve yetenek var. İşte insan vücudu hakkında 10 şaşırtıcı bilgi:

1. Beynimiz dünyanın en büyük flash belleğidir

Beynimiz yaklaşık 2.5 milyon GB bilgi depolama kapasitesine sahiptir. Bu da yaklaşık olarak 300 yıl süren bir video boyutuna denk geliyor. Bellek gelişiminin zirvesi ise 25 yaşında gerçekleşir ve hafızanızı eğitmediğiniz sürece 50 yaşından sonra azalmaya başlar.

2. Vücudunuz sizi boğulmaya karşı korur

Bu etki, dalış refleksi olarak adlandırılır. Beyniniz vücudunuzun suya batırıldığını fark ettiğinde, kalp atış hızınızı yavalatır ve kan basıncını uzuvlarınızdan hayati organlara yönlendirerek oksijeni korur. Dalış yaptığınız derinlik veya su altında kaldığınız zaman fazla olursa, kalp atışınız da o kadar yavaş olur.

3. İnsanlar bebekken süper güçlere sahiptir

Yeni doğan bebekler bedenleri ve ağırlıkları nedeniyle çok güçlüdür. Bir bebek yatay bir çubuk yakalarsa, yorulmadan uzun bir süre bırakmadan orada kalabilir. Bu palmar kavraması refleksi, atalarımızdan, yeni doğan maymunların annelerine saçlarını kavramak zorunda kaldığı zamandan miras kalmıştır. 3 aylıkken bebekler genellikle bu yeteneği kaybederler.

4. Vücudumuzdaki tüm kan damarlarının uzunluğu Dünya'nın etrafını 2 buçuk kez dolanır

Yetişkin bir insanın vücudundaki bütün kan damarlarını uç uca eklediğimizde Dünya'nın çevresini iki buçuk kez sarabilen bir uzunluk elde ederiz. Kalbimiz aynı zamanda tüm hayatımız boyunca ortalama 5,7 milyon litre kan pompalıyor. Bu hacim, 3 olimpik yüzme havuzunu doldurmak için yeterlidir.

5. Erkek göğsü de süt üretebilir

Kadın veya erkek fark etmeksizin tüm insanların süt bezleri, süt kanalları ve meme uçları vardır. Erkeklerin meme uçları süt üretmeye teşvik edilebilir. Bu, şiddetli stresin neden olduğu hormonal bir dengesizlik nedeniyle mümkün olabilir.

6. Rüyalarınızın rengi, izlediğiniz televizyonun türüne bağlı olabilir

Çocukken izlediğiniz televizyon tipi, hayallerinizin rengini etkileyebilir. Bu çalışma, siyah-beyaz bir televizyon izleyenlerin çoğunun siyah beyaz rüyalar gördüğünü göstermiştir. Renkli televizyondan sonra doğmuş insanların da renkli rüyalar gördüğü ortaya çıkmıştır.

7. Vücudumuzdaki kaslar, büyük ağırlıklar için tasarlanmıştır

1982'de Lawrenceville'de, Angela Cavallo, 1964 Chevrolet Impala'yı tek başına kaldırdı. Oğlu Tony, arabanın altında çalışırken arabayı havada tutan krikolar düştü ve arabayı tek başına havada tuttu. Vücudumuzda 640 kas var ve bunların sınırları ve kapasiteleri hala bilinmiyor.

8. İnsan vücudu, mukus üretimi yapan bir makinedir

Yetişkin bir vücut, günde ortalama 1.5 litre sümük üretir fakat farkında olmadan bu sümüklerin çoğunu yutuyoruz. Buna ek olarak, bir vücut ayrıca bir litre tükürük, 3 litre mide suyu, 3.5 litre bağırsak suyu ve bir litre safra üretir.

9. Burnumuzdan çıkan sıvının kaynağı beynimiz olabilir

Burnunuzdan sızan sıvı, beyin sıvınız olabilir. Beyin sıvısı beyninizin etrafında bulunur ve özel bir zar tarafından tutulur. Bazen bu sıvı, burnunuzdan berrak bir sıvı olarak küçük miktarlarda sızabilir.

10. İnsan vücudu, dünyadaki en korunaklı yapıdır

Kötü bakterileri kovalayan ve onları yiyen beyaz kan hücreleri, vücudumuzu istemeyen düşmanlardan korur ve aynı zamanda vücudumuzda eski ve bozulmuş hücreleri temizler. Sonraki 30 saniyede, vücudumuz 72 milyon yeni kırmızı kan hücresi üretir ve 174 bin eski cilt hücresinden kurtulmuş olur.