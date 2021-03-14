Watch Dogs: Legion'a Çapraz Platform Desteği Geliyor

Watch Dogs: Legion geliştirici ekibi, gelecekte yayınlanacak bir güncellemeyle oyuna çapraz platform desteğinin ekleneceğini açıkladı. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Watch Dogs serisinin son oyunu Watch Dogs: Legion, geçtiğimiz yılın ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Bu haftanın başlarında multiplayer modu da yayınlanan oyundan yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Geliştirici ekibin Twitter hesabından yaptığı bir paylaşıma göre Watch Dogs: Legion, önümüzdeki dönemde yayınlanacak bir güncelleme ile çapraz platform desteğine kavuşacak. Crossplay sayesinde oyuncular, farklı platformlardaki arkadaşlarıyla birlikte oyunu oynayabilecekler.

Multiplayer modunun PC için ne zaman yayınlanacağı hâlâ bilinmiyor:

Ubisoft; PlayStation 5, Xbox Series X I S, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia platformları için Watch Dogs: Legion Online güncellemesini geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Yayınlanan güncelleme konsol ve Stadia kullanıcılarını mutlu ederken, PC tarafında herhangi bir gelişme olmaması ise bekleyenleri üzmüştü.

Ne yazık ki multiplayer modunun PC'de ne zaman yayınlanacağına dair hâlâ bir bilgi yok. Bu noktada bir tahmin yürütecek olursak Ubisoft, multiplayer modu PC için de kullanılabilir olduğunda çapraz platform güncellemesini yayınlayabilir. Elbette, bu senaryonun gerçek olup olmayacağını henüz bilmiyoruz.

Öte yandan geliştirici ekip, oyunun tüm platformlarda Cross-Play ve Cross-Gen desteği alacağını söylüyor. Bunlardan ilki, konsol ve PC oyuncularının aynı sunucularda birbirleriyle oynayabileceğini, ikincisi de PS4 / Xbox One oyuncularının PS5 / Xbox Series X I S oyuncularıyla oynayabileceği anlamına geliyor.

Watch Dogs: Legion, şu anda PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S ve PC platformlarında mevcut. Buradaki bağlantıya tıklayarak oyunun Epic Games (PC) sayfasına ulaşabilir ve oyun hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.