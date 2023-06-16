Dijital strateji danışmanlığı konusunda Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Webtures, ChatGPT ve benzeri üretken yapay zeka araçlarıyla 5 kata kadar daha verimli bir iş gücü elde ettiğini açıkladı.

ChatGPT başta olmak üzere pek çok örneğini gördüğümüz "üretken yapay zekâ" ya da globalde bilinen adıya "generitive AI" özellikle bilişim dünyasında ciddi bir devrim yarattı. Bu yapay zekâ araçlarını iş süreçlerine dahil etmeyi başaran şirketler; normalden çok daha hızlı iş çıktısı almaya ve verimliliklerini artırmayı başardılar. İşte bu şirketlerden birisi de dijital danışmanlık konusunda en köklü Türk şirketlerinden birisi olan Webtures.

Webtures CEO’su Kaan Gülten, çalışanların söz konusu üretken yapay zekâ araçlarını belirli kılavuzlar ve ilkeler çerçevesinde kullandıklarını aktardı ve “Çalışanlarımızın çoğu, Webtures’ın izniyle bu hizmetleri kullanıyor." açıklamasında bulundu.

Webtures, ChatGPT benzer üretken yapay zekâ araçlarını nasıl kullanıyor?

Kodlama: Yazılım geliştirme süreçlerinde, yapay zekâ araçlarının kullanımı ile birlikte önemli verimlilik kazanımları görülüyor.

Yazılım geliştirme süreçlerinde, yapay zekâ araçlarının kullanımı ile birlikte önemli verimlilik kazanımları görülüyor. Müşteri Etkileşimi: Webtures, müşterilerine daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak için üretken yapay zekâyı kullanıyor.

Webtures, müşterilerine daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak için üretken yapay zekâyı kullanıyor. Yaratıcı İçerik Üretimi: Yapay zekâ, Webtures’un pazarlama ve içerik oluşturma süreçlerini düzene sokmasına ve hedef kitle segmentlerini geliştirmesine yardımcı oluyor.

Yapay zekâ, Webtures’un pazarlama ve içerik oluşturma süreçlerini düzene sokmasına ve hedef kitle segmentlerini geliştirmesine yardımcı oluyor. İçerik Sentezi: Üretken yapay zekâ farklı veri noktalarını ve hizmetleri yeni ve etkili yollarla birleştirme yeteneği sağlıyor.

Üretken yapay zekâ farklı veri noktalarını ve hizmetleri yeni ve etkili yollarla birleştirme yeteneği sağlıyor. Veri Analizi ve İşlemesi: Üretken yapay zekânın veri toplama ve analiz yeteneği, daha etkili stratejiler geliştirmeye yardımcı oluyor.

Üretken yapay zekânın veri toplama ve analiz yeteneği, daha etkili stratejiler geliştirmeye yardımcı oluyor. Dijital Pazarlama Stratejileri: Üretken yapay zekâ pazar eğilimlerini tahmin etme ve buna göre dijital pazarlama stratejileri geliştirme konusunda Webtures’a avantaj sağlıyor.

Elbette Webtures’ın hangi yapay zekâ hizmetlerini ve hangi amaçlarla kullandığı hakkında ayrıntılı bilgi verilmiyor, ancak çalışanların bu alanda gelişmiş hizmetleri yoğun bir şekilde test ettiği ve uyguladığını söyleyebiliriz.

CEO Kaan Gülten ayrıca, liderlerin üretken yapay zekâyı güvenli, akıllı ve etkili bir şekilde nasıl benimseyebileceğini anlamak için bir çerçeve önerdi:

IT altyapısı ve altyapı: “Yapay zekâ araçlarınızı ve verilerinizi nerede tutacağınızı düşünmelisiniz - bulutta mı yoksa kendi altyapınızda mı?”

“Yapay zekâ araçlarınızı ve verilerinizi nerede tutacağınızı düşünmelisiniz - bulutta mı yoksa kendi altyapınızda mı?” Veri: “Yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veri mi kullanacaksınız? Kendi verinizi mi, özgün verinizi mi, üçüncü taraf veriyi mi, yoksa bunların bir kombinasyonunu mu kullanacaksınız? Verilerinizi nasıl düzenleyeceksiniz ve hangi güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği üzerinde düşünmelisiniz?”

“Yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veri mi kullanacaksınız? Kendi verinizi mi, özgün verinizi mi, üçüncü taraf veriyi mi, yoksa bunların bir kombinasyonunu mu kullanacaksınız? Verilerinizi nasıl düzenleyeceksiniz ve hangi güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği üzerinde düşünmelisiniz?” Doğru yapay zekâ modelini seçme: “Hangi yapay zekâ araçlarını kullanacağınıza ve neden karar verme, sürecin önemli bir parçasıdır.”

“Hangi yapay zekâ araçlarını kullanacağınıza ve neden karar verme, sürecin önemli bir parçasıdır.” UI ve UX: “Kullanıcı deneyiminin basit ve etkili olması önemlidir. Herkesin kullanabileceği bir ara yüz oluşturmanız gerekiyor, yaş farkı gözetmeksizin.”

“Kullanıcı deneyiminin basit ve etkili olması önemlidir. Herkesin kullanabileceği bir ara yüz oluşturmanız gerekiyor, yaş farkı gözetmeksizin.” Değişim Yönetimi: “Yapay zekâyı kullananların desteklendiğini, sorularının yanıtlandığını ve iş görevlerinin AI tarafından nasıl değiştirildiğini anlamak ve yönetmek gerekiyor.”

Bu çerçeve, IT altyapısı ve veri yönetiminden, doğru yapay zekâ modelini seçmeye, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve değişim yönetimine kadar geniş bir yelpazede stratejik adımlar içeriyor. Ayrıca sevgili Kaan Gülten tarafından yapılan bu öneriler, Webtures gibi büyük ve dijitale odaklanan şirketlerin yapay zekâ araçlarını iş süreçlerine dahil etmelerine ve potansiyel etkilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Üretken yapay zekâların iş dünyasındaki önemi ve etki alanı genişledikçe Webtures, anlaşılan o ki Türkiye'de en hızlı uyum sağlayan ve bu dönüşüme öncülük eden şirketlerden birisi olacak.