Yüksek boyutlu dosya transferleri için kullanabileceğiniz çevrimiçi ve ücretsiz bir hizmet olan WeTransfer, bu tür işlemler için kullanabileceğiniz en başarılı hizmetlerden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Gelin WeTransfer nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır sorularının yanıtlarına yakından bakalım.

Özellikle son yıllarda sahip olduğumuz tüm içeriklerin kalitesi arttığı için dosya boyutu da giderek artmaya başladı. Dosya boyutunun artması ise yanında transfer sorununu getirdi. Standart bir e-posta eki son derece sınırlı bir alan sunduğu için kullanıcılar farklı alternatiflere yöneldi. Bu alternatiflerden biri olan WeTransfer, uzun yıllardır kullanılıyor ve benzerlerinin aksine çok daha basit bir sisteme sahip olması ile öne çıkıyor.

WeTransfer ile dosya transferi yapmak için üye olmanıza ya da ücret ödemenize gerek yok. Ancak üye olduğunuz zaman ya da ücretli abonelik türünü tercih ettiğiniz zaman aldığınız hizmete farklı özellikler de ekleniyor. Bu tamamen kullanıcı alışkanlıklarınıza bağlı bir durum. Gelin WeTransfer nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi soruların yanıtlarına yakından bakalım ve yüksek boyutlu dosyaları nasıl transfer edebileceğinizi görelim.

WeTransfer nedir?

Merkezi Hollanda’da bulunan WeTransfer şirketi, 2009 yılında kuruldu. Kurulduğu günden beri kullanıcılarına ücretsiz ve çevrimiçi olarak dosya transfer hizmeti sunuyor. WeTransfer ücretsiz olarak 2 GB boyutunda dosya transferi, ücretli olarak ise 20 GB boyutunda dosya transferi sunuyor. Bu sınırları geçmeden, aynı anda birden fazla dosya ve klasör göndermeniz mümkün.

Dilerseniz ücretsiz olarak WeTransfer internet sitesi üzerinden üye olabilirsiniz. Üye olmanın avantajı, dosya gönderimi öncesinde sizden istenen e-posta adresinize gelen onay kodunun her seferinde istenmiyor olmasıdır. Ancak bu hizmeti sık sık kullanmayacaksanız üye olmanıza gerek yok. Ücretli abonelik sistemi olan WeTransfer Pro’yu aylık 12 dolar ödeyerek kullanabilirsiniz.

WeTransfer ne işe yarar?

Nasıl kullanıldığına geçmeden önce WeTransfer hakkında biraz daha detaylı bilgi vermekte yarar var. Dediğimiz gibi WeTransfer bir dosya transfer hizmeti. Eğer farklı bulut depolama hizmetlerinde bir hesabınız varsa bunları kullanarak yalnızca bir bağlantı üzerinden dosya transferi yapabilirsiniz. Ancak herhangi bir bulut depolama hizmeti kullanmıyorsanız WeTransfer en iyi seçenek olacaktır.

WeTransfer ile dosya göndermek için yalnızca dosyayı internet sitesinin arayüzüne yüklemeniz ve bir bağlantı oluşturmanız yeterli. Ücretsiz olarak sunduğu 2 GB alan, bugün neredeyse hiçbir e-posta hizmetinde ya da farklı mesajlaşma uygulamalarında sunulmuyor. Oluşturduğunuz bağlantı üzerinden yüklemiş olduğunuz dosyanın indirilme süresi ise 7 gün. 7 günde sonunda dosya yok oluyor.

WeTransfer nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan WeTransfer internet sitesini açın.

Buradan WeTransfer internet sitesini açın. Adım #2: Transfer etmek istediğiniz dosyaları yükleyin.

Transfer etmek istediğiniz dosyaları yükleyin. Adım #3: Dosya transfer bağlantısının gönderileceği e-posta adresini yazın.

Dosya transfer bağlantısının gönderileceği e-posta adresini yazın. Adım #4: Kendi e-posta adresinizi yazın.

Kendi e-posta adresinizi yazın. Adım #5: Dosya başlığını ekleyin.

Dosya başlığını ekleyin. Adım #6: Dilerseniz bağlantıya sahip herkesin görebileceği bir not ekleyin.

Dilerseniz bağlantıya sahip herkesin görebileceği bir not ekleyin. Adım #7: Aktar butonuna tıklayın.

Aktar butonuna tıklayın. Adım #8: Eğer üye değilseniz e-posta adresinize gelen kodu girin.

Eğer üye değilseniz e-posta adresinize gelen kodu girin. Adım #9: İşlem tamam.

Yukarıdaki adımları izleyerek WeTransfer üzerinden ücretsiz olarak ve üye olmadan 2 GB’a kadar bir veya birden çok dosyayı tek bir bağlantı üzerinden transfer edebilirsiniz. Dilerseniz hem alıcı hem de gönderici olarak kendi e-postanızı yazabilirsiniz. Böylece harici bir depolama aygıtı olmadan kendi cihazlarınız arasında dosya transferi yapmış olursunuz.

WeTransfer ile dosya transferi yaparken bilmeniz gerekenler:

Gönderici alanına ve alıcı alanına gerçek e-posta adresleri yazdığınızdan emin olun.

Onay kodu bazen İstenmeyen klasörünüze düşebilir.

Yazdığınız mesaj, bağlantıya sahip herkes tarafından görülebilir.

Dosya adı, herkes tarafından görülebilir.

Ücretsiz kullanımda tek seferde maksimum 2 GB boyutunda bir ya da birden çok dosya transfer edebilirsiniz.

Aylık 12 dolar ödeyerek ücretli aboneliğe geçerseniz tek seferde 20 GB boyutunda dosya transferi yapabilirsiniz.

Oluşturduğunuz bağlantı üzerinden 7 gün boyunca yüklemiş olduğunuz dosya ya da dosyalara ulaşılabilir.

7 gün sonunda yüklemiş olduğunuz dosya, WeTransfer sunucularından kalıcı olarak silinir.

Oluşturduğunuz bağlantı alıcıya ulaştığı zaman e-posta adresinize bir bilgilendirme mesajı gelir.

Oluşturduğunu bağlantı sizin e-posta adresinize de gelir. Bu bağlantıyı dilediğiniz herkesle paylaşabilirsiniz.

Bağlantı açıldığı zaman dosyayı indirmeden önce dosyaya ait önizleme görüntüsü ile karşılaşılır.

Oluşturduğunuz bağlantıyı bir e-posta adresine göndermek zorunda değilsiniz, yalnızca bağlantı da alabilirsiniz.

Kurumsal kullanımda çok daha geniş hizmet paketlerine ulaşmak için WeTransfer ile iletişime geçebilirsiniz.

WeTransfer ile dosya transferi yapmanın avantajları:

İlk kez kullanan kişilerin bile kolayca kullanabileceği bir arayüze sahiptir.

Herhangi bir indirme ya da kurulum yapmadan yalnızca internet tarayıcınız üzerinden kullanabilirsiniz.

Ücretsiz olarak sunduğu 2 GB transfer alanı oldukça avantajlıdır.

Yüklemiş olduğunuz dosyalar 7 gün içinde silindiği için güvenlik endişeniz olmaz.

Tek seferde transfer sınırı 2 GB olmasına rağmen, gün içinde dilediğiniz kadar yeni transfer bağlantısı oluşturabilirsiniz.

Transfer bağlantısını gönderdiğiniz kişinin de WeTransfer hizmetine üye olması gerekmediği için kullanım alanı geniştir.

Kısa süreli depolama alanı olarak kullanabilirsiniz.

Dosyalar ZIP formatında indirildiği için alıcı için de avantajlı bir transfer olur.

Yüksek boyutlu dosyaları ücretsiz ve çevrimiçi olarak transfer edebileceğiniz WeTransfer nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu hizmet hakkında bilmeniz gereken detayları anlattık. Bu tür dosya transferleri için hangi hizmetleri kullandığınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz.