WhatsApp'ın Android platformu için geliştirilen yeni beta sürümü yayınlandı. Yeni beta sürüm, aylar önce gün yüzüne çıkan grup mesajlarını otomatik silme özelliğini yeniden kullanıma açarken, karanlık moda da ufak bir bakış atmamızı sağlıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android beta sürümü bir kez daha güncellendi. Artık bir haber serimiz haline gelen WhatsApp'ın beta sürüm güncellemeleri, neredeyse gün aşırı yapılıyor ve geliştiriciler, her yeni sürümle kullanıcılara yeni özellikler sunuyorlar. Fakat beta sürümde kullanılan ya da görülen bu özelliklerin pek çoğu, henüz WhatsApp'ın normal sürümüne gelmiş değil.

WhatsApp'ın Android beta sürümünün güncellenmesiyle birlikte uygulama sürümü, "2.19.348"e yükseltildi. Eğer sizler de WhatsApp'ın Android beta sürümünü kullanıyorsanız, uygulamanın güncel olup olmadığını anlamak için sürüm kontrolü yapabilirsiniz. Dilerseniz şimdi de WhatsApp'ın yeni beta sürümüyle gelen özelliklerin neler olduğuna bakalım.

Aylar önce sizlere WhatsApp'ın üzerinde çalışmakta olduğu bir özellikten bahsetmiştik. Bu özellik, tüketicilerin WhatsApp gruplarından gelen mesajları, otomatik olarak silmesine yarayan bir zamanlayıcıyı içeriyordu. WhatsApp'ın Android beta "2.19.282" kodlu sürümünde ortaya çıkan bu özellik, uzunca bir süre gözden kaybolmuştu. Ancak son beta sürüm, bu özelliği yeniden getiriyor.

Bu özellik kapsamında kullanıcılar, WhatsApp gruplarına eklenecek bir ayar menüsü ile zamanlayıcı koyabilecekler. Belirlenen süre sona erdiğinde de o WhatsApp grubundaki mesajların tümü otomatik olarak silinecek. Böylelikle kullanıcılar, grup mesajlarını manuel olarak silmek zorunda kalmayacaklar. Fakat bu etkili özelliğin tüm kullanıcıların hizmetine ne zaman sürüleceği henüz bilinmiyor.

WhatsApp'ın grup mesajlarını otomatik silme özelliği böyle görünüyor

WhatsApp'ın yeni beta sürümü, uzunca bir süredir beklenen ve artık tepkilere yol açan karanlık mod özelliğine de ufak bir bakış atmamızı sağlıyor. Geliştirici ekip, az önce bahsettiğimiz zamanlayıcıyla grup mesajlarını silme özelliğini karanlık mod ile de uyumlu hale getirmişler ve böylelikle, WhatsApp'ın yaklaşmakta olan karanlık modunu görüntüleyebiliyoruz.

WhatsApp'ın yeni beta sürümüyle getirilen özellikler, yapılacak olan testlerin ardından kullanıcıların hizmetine sunulacak. Ancak bu bağlamda, geliştirici ekibin yeni özelliklerle ilgili herhangi bir sorun yaşamaması gerekiyor. Bakalım aylar sonra geri dönen zamanlayıcılı grup mesajlarını otomatik silme özelliği tüm kullanıcıların hizmetine ne zaman sunulacak.