WhatsApp, Android beta sürümünde mesaj ve kanal içeriklerini çeviren yeni bir özelliği sınırlı kullanıcılarla test etmeye başladı.

WhatsApp, Android için yayınladığı yeni beta güncellemesiyle kullanıcıların sohbet mesajlarını ve kanal paylaşımlarını uygulama içinden çevirmesini sağlayan bir özelliği test etmeye başladı. Çeviri işlemi doğrudan cihaz üzerinde yapıldığı için hem gizliliği koruyor hem de farklı dillerdeki konuşmaları anlamayı kolaylaştırıyor.

WhatsApp’ın Android için yayımladığı 2.25.12.25 beta güncellemesiyle birlikte, çeviri özelliği nihayet test edilmeye başlandı. Şimdilik sadece bazı kullanıcılar bu özelliğe erişebiliyor ama sohbet bilgileri ekranından çeviri ayarlarını kurcalamak mümkün.

WhatsApp, yeni diller için de hazırlık yaptığını duyurdu

Aynı zamanda kullanıcılar, istedikleri dil paketlerini uygulama içinden indirebiliyor olacak. WhatsApp, şu anda İspanyolca, Arapça, Portekizce (Brezilya), Hintçe ve Rusça gibi diller için destek sundu. Ayrıca gelen mesajların hangi dilde olduğunu otomatik olarak algılayan özel bir dil paketini de kullanıcılarla paylaştı.

Yeni özellikle birlikte çeviri işlemi doğrudan cihaz üzerinde yapıldı. Böylece mesaj içerikleri dış sunuculara aktarılmadı ve uçtan uca şifreleme korundu. Otomatik çeviri kullanmak istemeyenler için, mesajlara dokunarak tek tek çeviri yapma seçeneği sunuldu. WhatsApp, çevirilerin her zaman tam doğrulukla çalışmayabileceğini belirtti ancak kullanıcıların geri bildirim ekranı üzerinden öneri paylaşabileceğini ekledi. Geri bildirim vermek tamamen isteğe bağlı tutuldu ve Meta’ya herhangi bir mesaj içeriği gönderilmedi.

Çeviri özelliği, bireysel sohbetlerin yanı sıra grup konuşmaları ve kanal gönderileri için de kullanılabilir hâle getirildi. WhatsApp, bu özelliği varsayılan olarak kapalı şekilde sundu ve kullanıcıların manuel olarak etkinleştirmesi gerektiğini belirtti. Şirket ayrıca, ilerleyen süreçte desteklenen dil seçeneklerine yenilerini ekleyeceğini açıkladı.