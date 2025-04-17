Meta, iPhone’ların yapay zekâ özellikleri Apple Intelligence’ın kendi uygulamalarında kullanılmasını engelledi. İyi de neden?

Apple’ın çok beklenen “Apple Intelligence” yapay zekâ özellikleri iOS 18 ile resmen kullanıcılara sunulmuştu. Çoğu uygulama varsayılan olarak bu özelliklere destek verse de geliştiriciler Apple Intelligence’a uygulamalarında yer vermemeyi tercih edebiliyordu.

İşte tam olarak böyle bir hamle, sosyal medya devi Meta’dan geldi. Ortaya atılan iddiaya göre şirket, uygulamalarında Apple Intelligence’a izin vermemeye başladı.

iPhone’un yapay zekâ özellikleri, Instagram ve Facebook’ta kullanılamayacak

İlk olarak Brezilyalı blog Sorcererhat Tech tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple Intelligence’ın özellikleri artık Meta’nın hiçbir uygulamasında kullanılamıyor. Örneğin yapay zekânın sizin için metin yazıp düzenlemesini sağlayan yazma aracı erişime kapanmış.

Yani anlayacağınız iPhone’un hiçbir yapay zekâ özellikleri; Instagram, Facebook, Threads, WhatsApp olmak üzere tüm uygulamalarında erişime kapatıldı. Yazma araçları, direkt metinlere tıklayarak çalışan bir özellikti. Ancak Meta uygulamalarında etkinleşmemeye başladığı görüldü. Memoji ve sticker ekleme gibi özelliklerin de kalktığı aktarılmış.

Meta’nın neden böyle bir şey yaptığı konusunda maalesef bir bilgi yok. Şirketten herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak tahmin yapabiliriz. Muhtemelen şirket, kendi yapay zekâ aracı Meta AI’ın uygulamalarında kullanımını teşvik etmek için böyle bir karar aldı. Meta AI, ülkemizde olmasa da birçok bölgede tüm Meta uygulamalarında erişilebilir durumdaydı.

Apple Intelligence’ın hâlâ Türkçe desteği olmadığını belirtelim. Ayrıca bu özellikler, yalnızca iPhone 15 Pro ve üstü modellerde kullanılabiliyor.