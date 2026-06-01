WhatsApp'a Yıllar Sonra "Çıkış Yap" Seçeneği Geliyor

WhatsApp, komple uygulamayı silmek yerine ara vermek isteyen veya numara değiştirmek isteyen kullanıcılar için yeni "Çıkış Yap" özelliğini test ediyor.

Yıllardır WhatsApp’tan biraz uzaklaşmak istediğimizde önümüzde tek bir radikal yol vardı o da uygulamayı telefondan tamamen silmek.

Tabii geri dönmek isterseniz de bu sefer tekrar yüklemeniz ve yedekleri geri getirmeniz gerekiyordu. WhatsApp şimdi bu problemin önüne geçecek yeni "Çıkış Yap" özelliğini test etmeye başladı.

Mesajlar silinecek mi?

Android beta sürümünde (2.26.21.9) ortaya çıkan bu yeni özellik, uygulamayı telefonunuzdan kaldırmadan veya tek bir mesajınızı bile kaybetme riski yaşamadan hesabınızla bağı koparmanızı sağlıyor.

"Çıkış Yap" butonuna bastığınızda sohbet geçmişiniz ve giriş bilgileriniz cihazınızda güvenle saklanıyor. Geri dönmek istediğinizde ise tek tıkla, sanki hiç gitmemiş gibi kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

WhatsApp çıkış yapmadan önce uyaracak

Tabii şaşırtıcı olmayan bir şekilde WhatsApp, bu butona basan kullanıcıları hemen öyle kolayca salıvermek istemiyor. Çıkış yap ekranına geldiğinizde karşınıza küçük tavsiyeler çıkıyor.

Uygulama size kibarca "Amacın sadece gizlilikse ekran kilidi koy, bildirimlerden kaçıyorsan sessize al, telefonun hafızası dolduysa temizleme aracını kullan ya da ikinci bir hesap ekle" diyerek sizi kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Eğer bu çözümler derdinize çare olmuyorsa, "Hayır, ben gerçekten biraz kafa dinleyeceğim" deyip çıkış işlemlerini tamamlayabiliyorsunuz.

Şu an için yalnızca belirli beta kullanıcıları tarafından deneyimlenebilen bu özellik, gelecek haftalarda tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak.