WhatsApp, yeni beta güncellemesiyle kullanıcı deneyimini iyileştirecek bir adım attı. Bu yeni güncellemeyle birlikte, bazı beta test kullanıcıları durum güncellemelerini görüntülerken alt kısımdaki yanıt çubuğunda doğrudan üç farklı emojiyi görmeye başladı.
Bu emojiler arasında Kalpli Gözlerle Gülen Yüz, Sevinç Gözyaşlarıyla Gülen Yüz ve Ağzı Açık Yüz yer alıyor.
İçerikten Görseller
Mevcut sistem değişmiyor, sadece hızlanıyor
WhatsApp'ın bu hamlesi, mevcut kullanım alışkanlıklarını ortadan kaldırmayı amaçlamıyor. Kullanıcılar, hâlâ durum ekranını yukarı kaydırarak varsayılan emoji setinin tamamına erişebiliyor ve diledikleri tepkiyi özel bir mesaj olarak karşı tarafa iletebiliyor. Bu özellik, sadece "hızlı bir geri bildirim" vermek isteyen ancak tam bir mesaj yazmak veya panel açmakla uğraşmak istemeyen kullanıcılar için bir alternatif olacak desek yalan olmaz.
Özellikle durum tepkisi özelliğinden haberdar olmayan veya yukarı kaydırma hareketine aşina olmayan kullanıcıların bu butonlar sayesinde özelliğin farkına varması bekleniyor.
Güncelleme şu an beta aşamasında ve beta testleri tamamlandığında kararlı sürüme de gelecek.