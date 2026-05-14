WhatsApp Durumlarına Yeni Bir Özellik Geliyor: Emoji ile Tepki Vermek Artık Çok Daha Kolay!

WhatsApp'ın yeni beta güncellemesinde keşfedildiği üzere durumlara yeni bir özellik yolda.

WhatsApp, yeni beta güncellemesiyle kullanıcı deneyimini iyileştirecek bir adım attı. Bu yeni güncellemeyle birlikte, bazı beta test kullanıcıları durum güncellemelerini görüntülerken alt kısımdaki yanıt çubuğunda doğrudan üç farklı emojiyi görmeye başladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu emojiler arasında Kalpli Gözlerle Gülen Yüz, Sevinç Gözyaşlarıyla Gülen Yüz ve Ağzı Açık Yüz yer alıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Mevcut sistem değişmiyor, sadece hızlanıyor

WhatsApp'ın bu hamlesi, mevcut kullanım alışkanlıklarını ortadan kaldırmayı amaçlamıyor. Kullanıcılar, hâlâ durum ekranını yukarı kaydırarak varsayılan emoji setinin tamamına erişebiliyor ve diledikleri tepkiyi özel bir mesaj olarak karşı tarafa iletebiliyor. Bu özellik, sadece "hızlı bir geri bildirim" vermek isteyen ancak tam bir mesaj yazmak veya panel açmakla uğraşmak istemeyen kullanıcılar için bir alternatif olacak desek yalan olmaz.

Özellikle durum tepkisi özelliğinden haberdar olmayan veya yukarı kaydırma hareketine aşina olmayan kullanıcıların bu butonlar sayesinde özelliğin farkına varması bekleniyor.

Güncelleme şu an beta aşamasında ve beta testleri tamamlandığında kararlı sürüme de gelecek.