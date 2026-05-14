Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp Durumlarına Yeni Bir Özellik Geliyor: Emoji ile Tepki Vermek Artık Çok Daha Kolay!

WhatsApp'ın yeni beta güncellemesinde keşfedildiği üzere durumlara yeni bir özellik yolda.

WhatsApp Durumlarına Yeni Bir Özellik Geliyor: Emoji ile Tepki Vermek Artık Çok Daha Kolay!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp, yeni beta güncellemesiyle kullanıcı deneyimini iyileştirecek bir adım attı. Bu yeni güncellemeyle birlikte, bazı beta test kullanıcıları durum güncellemelerini görüntülerken alt kısımdaki yanıt çubuğunda doğrudan üç farklı emojiyi görmeye başladı.

Bu emojiler arasında Kalpli Gözlerle Gülen Yüz, Sevinç Gözyaşlarıyla Gülen Yüz ve Ağzı Açık Yüz yer alıyor.

İçerikten Görseller

WhatsApp Durumlarına Yeni Bir Özellik Geliyor: Emoji ile Tepki Vermek Artık Çok Daha Kolay!
2

Mevcut sistem değişmiyor, sadece hızlanıyor

2

WhatsApp'ın bu hamlesi, mevcut kullanım alışkanlıklarını ortadan kaldırmayı amaçlamıyor. Kullanıcılar, hâlâ durum ekranını yukarı kaydırarak varsayılan emoji setinin tamamına erişebiliyor ve diledikleri tepkiyi özel bir mesaj olarak karşı tarafa iletebiliyor. Bu özellik, sadece "hızlı bir geri bildirim" vermek isteyen ancak tam bir mesaj yazmak veya panel açmakla uğraşmak istemeyen kullanıcılar için bir alternatif olacak desek yalan olmaz.

Özellikle durum tepkisi özelliğinden haberdar olmayan veya yukarı kaydırma hareketine aşina olmayan kullanıcıların bu butonlar sayesinde özelliğin farkına varması bekleniyor.

Güncelleme şu an beta aşamasında ve beta testleri tamamlandığında kararlı sürüme de gelecek.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

Android 17'nin 2. Beta Sürümü Yayımlandı: İşte Android Telefonlara Gelecek Yeni Özellikler!

Android 17'nin 2. Beta Sürümü Yayımlandı: İşte Android Telefonlara Gelecek Yeni Özellikler!

Spotify'dan Harika Özellik: İlk Dinlediğiniz Şarkı, En Çok Dinlediğiniz Sanatçı ve Dahasını Görebilirsiniz!

Spotify'dan Harika Özellik: İlk Dinlediğiniz Şarkı, En Çok Dinlediğiniz Sanatçı ve Dahasını Görebilirsiniz!

Ücretli WhatsApp Aboneliği WhatsApp Plus, iPhone'lara Gelmeye Başladı: Neler Sunacak? Fiyatı Ne Kadar?

Ücretli WhatsApp Aboneliği WhatsApp Plus, iPhone'lara Gelmeye Başladı: Neler Sunacak? Fiyatı Ne Kadar?

Microsoft Edge’in Şifreleri Metin Olarak Tuttuğu Ortaya Çıktı

Microsoft Edge’in Şifreleri Metin Olarak Tuttuğu Ortaya Çıktı

Prime Video'da Reklam Dönemi Başlıyor: İşte Yeni Reklamsız Aboneliğin Türkiye Fiyatı!

Prime Video'da Reklam Dönemi Başlıyor: İşte Yeni Reklamsız Aboneliğin Türkiye Fiyatı!

Instagram'da Mesajlar Bugünden İtibaren Uçtan Uca Şifrelenmeyecek! Mesajlarımız Artık Güvende Değil mi?

Instagram'da Mesajlar Bugünden İtibaren Uçtan Uca Şifrelenmeyecek! Mesajlarımız Artık Güvende Değil mi?

Google Chrome'un Gizlice Bilgisayarlara 4 GB'lık Yapay Zekâ Modeli İndirdiği İddia Edildi

Google Chrome'un Gizlice Bilgisayarlara 4 GB'lık Yapay Zekâ Modeli İndirdiği İddia Edildi

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Spotify'dan Harika Özellik: İlk Dinlediğiniz Şarkı, En Çok Dinlediğiniz Sanatçı ve Dahasını Görebilirsiniz!

Spotify'dan Harika Özellik: İlk Dinlediğiniz Şarkı, En Çok Dinlediğiniz Sanatçı ve Dahasını Görebilirsiniz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com