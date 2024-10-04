Artık WhatsApp'ta Durum Paylaşırken Kişi Etiketleyebileceğiz! (Akraba Paylaşımlarına Hazır mıyız?)

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WhatsApp, kullanıcıların durum güncellemelerinde diğer kişileri etiketlemelerine olanak tanıyan yeni bir özellik duyurdu.

WhatsApp, kullanıcıların durum güncellemelerinde diğer kişileri etiketlemelerine olanak tanıyan yeni bir özellik geliştirdi. Bu güncellemeyle kullanıcılar durumlarına sevdiklerini de dahil ederek daha etkileşimli bir paylaşım deneyimi yaşayabilecekler.

Yeni özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları durumlarında en fazla beş kişiyi etiketleyebiliyor. Etiketlenen kişiler durum paylaşımından özel olarak haberdar edilecek ancak bu bahsetmeler durumda görünmeyecek. 

WhatsApp, durum paylaşımlarında yeni etiketleme özellikleri sunuyor

whatsapp durum etiketleme özelliği

Ayrıca kullanıcılar etiketlendiği durumları yeniden paylaşabilme ve durumu beğenme imkanına sahip olacak. WhatsApp, durum beğenilerinin özel olduğunu ve yalnızca beğeni alan kişinin beğenileri görebileceğini vurguladı.

WhatsApp, bu yeni özelliklerin dünya genelinde kullanılmaya başladığını ve kullanıcıların bu yeniliklere kısa süre içinde erişebileceğini açıkladı. Ne zaman sunulacağı ise bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yeni özellikler ise ilk olarak beta versiyonda deneyimlenebilecek.
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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/whatsapp-update-tag-users-status_id163382
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