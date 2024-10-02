WhatsApp'a gelecek yeni güncelleme ile birlikte, görüntülü görüşmeler için yepyeni filtre ve arka planlar uygulamaya eklenecek.

WhatsApp, görüntülü aramalar için yeni filtreler ve arka planlar sunduğu yeni bir güncellemenin yakında geleceğini duyurdu. Popüler mesajlaşma uygulaması, yeni özelliklerin görüntülü görüşmelere "daha ilgi çekici" bir hava katmak ve "daha kişisel bir dokunuş" eklemek amacıyla geliştirildiğini belirtti.

Zoom benzeri filtre ve arka planlar eklenebilecek

Güncelleme, kullanıcıların görüntülü görüşmeleri daha eğlenceli hâle getirmek için kullanabilecekleri 10 yeni filtre ve 10 yeni arka plan içeriyor. Filtre seçenekleri, klasik "Siyah & Beyaz" ve "Vintage TV" gibi nostaljik efektlerden, daha yaratıcı sanatsal efektlere kadar geniş bir yelpazeye sahip.

Arka planlar ise hem işlevsel hem de estetik seçenekler sunuyor. Örneğin "Ofis" ve "Kafe" gibi ortamlarda daha resmî bir arka plan kullanabilecekken, "Plaj" ve "Gün Batımı" gibi doğal manzaralarla daha rahat bir atmosfer yaratabileceksiniz.

"Rötüş" ve "düşük ışık" özellikleri de geliyor

Bunların yanı sıra WhatsApp yeni "Rötuş" ve "Düşük Işık" özelliklerini de kullanıcıların hizmetine sunacak. Rötuş özelliği, görüntülü aramalarda kullanıcının görüntüsünü iyileştirmeyi hedeflerken, düşük ışık modu da karanlık ortamlarda video kalitesini artırarak görüşmelerin daha net olmasını sağlayacak.

Yeni filtre ve arka planlara erişmek oldukça kolay. Kullanıcılar görüntülü görüşme sırasında ekranın sağ üst köşesindeki efekt simgesine tıklayarak bu yeni özellikleri aktif hâle getirebilecek. Ayrıca bu yenilikler, bire bir görüşmelerde olduğu gibi grup görüşmelerinde de kullanılabilecek. WhatsApp, bu yeni özelliklerin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulacağını belirtti.

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