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WhatsApp Artık Son Fotoğraf ve Videolarınızı Göndermek İçin Önermeye Başlayacak

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WhatsApp, sohbet ekranında galerinizdeki en son fotoğraf ve videoları otomatik olarak paylaşmayı öneren yeni özelliğini kullanıma sunuyor.

WhatsApp Artık Son Fotoğraf ve Videolarınızı Göndermek İçin Önermeye Başlayacak
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp, uygulamadaki öneri sistemini bir adım öteye taşıyor.

Platform hem Android hem de iOS sürümlerinde sınırlı sayıda kullanıcıyla yeni bir medya öneri özelliğini test etmeye başladı. Uygulama artık bir sohbet penceresi açıldığında, galerinizdeki en son görsel veya videoyu doğrudan göndermenizi teklif edebiliyor.

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WhatsApp Artık Son Fotoğraf ve Videolarınızı Göndermek İçin Önermeye Başlayacak
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Medya önerileri nasıl çalışıyor?

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Yeni özellik kullanıcılara iki farklı tasarım biçiminde sunuluyor, hesaplara ise bu seçeneklerden yalnızca biri tanımlanıyor:

  • Sohbet Çubuğu Üzerinde Bildirim: Bir sohbeti açtığınız an metin çubuğunun hemen üzerinde küçük bir bildirim penceresi beliriyor. Bu pencere, en son eklenen medyanın küçük resmini göstererek göndermek isteyip istemediğinizi soruyor. Bildirimde öneriyi kolayca reddetmenizi sağlayan bir kapatma düğmesi de yer alıyor.
  • Kamera Simgesinin Değişmesi: Alternatif yöntemde ise sohbet çubuğundaki standart kamera simgesi geçici olarak galerideki son görselin küçük önizlemesiyle yer değiştiriyor.

Her iki senaryoda da öneriyi görmezden gelerek doğrudan mesaj yazmaya devam etmek mümkün.

Önerilen küçük resme dokunulduğunda medya doğrudan karşı tarafa iletilmiyor. Bunun yerine kullanıcı doğrudan düzenleme ekranına yönlendiriliyor. Böylece görseli inceleyebilir, metin veya çıkartma ekleyebilir ya da yanlışlıkla dokunduysanız vazgeçip gönderimi iptal edebilirsiniz.

Bu yeni özellik nasıl kapatılır?

Özellik hesabınıza tanımlandığında varsayılan olarak açık geliyor. Bu önerileri görmek istemeyen kullanıcılar, Ayarlar > Sohbetler menüsünü takip ederek "Son Medya Önerileri" seçeneğini devre dışı bırakabilecek. Kademeli olarak dağıtılan özelliğin önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya ulaşması beklenirken, küresel çapta herkese ne zaman açılacağı henüz netleşmiş değil.

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