Geçtiğimiz yıl tek seferlik görüntü gönderme özelliğini masaüstü sürümlerinden kaldıran WhatsApp, özelliği tekrar aktifleştiriyor.

Birbirleriyle sürekli kullanıcı memnuniyetini sağlama konusunda yarışan sohbet uygulamalarına baktığımızda en yaygın olarak Telegram’ın ve WhatsApp’ın kullanıldığını görüyoruz. Birbirleriyle sadece mobilde değil, diğer platformlarda da yarışan bu ikilide WhatsApp, özellikle de masaüstü versiyonuyla rakibinin gerisinde kalıyordu.

Bunun sebebiyse telefondan bağımsız olarak uygulamayı kullanamıyor olmamız, uygulamanın genel olarak hantal olması, veri aktarım problemleri ve bunun gibi diğer pürüzlerdi. Son zamanlarda bu engelleri aşıp oldukça başarılı bir uygulama ortaya koyan şirket, kullanıcıların üstünden yük kaldıracak özelliği de tekrar kullanıma sundu.

Tek seferlik görüntüler artık bilgisayardan da gönderilebilecek.

Özelliğe aşina olmayanlar için şöyle özetleyelim: Biri size tek seferlik görüntülenebilen bir medya gönderdiği zaman WhatsApp’ın masaüstü ve web versiyonları, bunu görüntülemenize izin vermiyordu. Mesaja baktığınızda da bu görseli açabilmek için mobile geçmeniz gerektiği belirtiliyordu.

Bu yüzden de WhatsApp’ı bilgisayarda kullanmanıza rağmen kalkıp tekrar telefonu açmanız, görsele ancak o şekilde bakmanız gerekiyordu. Özellikle de önemli olmayan durumlarda bu, gereksiz vakit kaybına sebep oluyordu. Artık üstteki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere bu tarz görselleri göndermek ve görüntülemek tekrardan mümkün olacak.

Bunun için yapmanız gereken tek şey, istediğiniz medyayı göndermeden önce, metnin solundaki “1” logosunu aktif etmek. Özellik şu anda, WhatsApp Web ve Desktop’un son sürümünü kullanan kullanıcılara dağıtılıyor. Tabii macOS kullanıcılarının da aynı güncellemeden faydalanacağını belirtelim.