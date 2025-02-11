WhatsApp gruplarına üyelerin kendilerine etiket eklemesini sağlayacak bir yenilik getiriyor. Bu etiketler, o gruptaki rolünüzü gösterecek.

Sürekli yeni özellikler üzerinde çalışan dünyanın en büyük mesajlaşma platformu WhatsApp’ın, şimdi de gruplar özelinde bir yenilik getirmeye hazırlandığı görüldü. Özellik, WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında fark edildi.

Yeni özellik, WhatsApp gruplarında bulunan üyelere etiket eklemeye olanak tanıyacak. Bu etiket, o kişilerin gruplardaki rollerini gösterecek.

Gruptaki rolünüzü gösterecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere yakında grupta kendinize bir etiket ekleyebileceksiniz. Bu etiket, o grupta nasıl bir role sahip olduğunuzun görünmesini sağlayacak. Etiketler, yalnızca gruptaki kişiler tarafından görülebilecek.

Örneğin bir spor takımı grubundasınız diyelim. Takım kaptanıysanız sizin kaptan olduğunu gösteren bir etiket ekleyebileceksiniz. Ya da koçsanız o rolünüzü gösterecek bir etiketiniz olabilecek. Bunu, işten aileye kadar birçok farklı türden gruba uyarlayabilirsiniz. Ebeveyn gibi roller bile eklemek mümkün olacak. Çok daha kişiselleştirilmiş bir grup deneyimi sunacağını söyleyebiliriz. Özellikle kalabalık gruplarda kimin ne olduğunu görmemizi sağlayarak çok işimize yarayacaktır.

Yeni özellik, şu anda test ediliyor. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağına dair bir bilgi yok ancak yakında geleceğini öngörebiliriz.