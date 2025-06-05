WhatsApp’ın yeni beta güncellemesiyle mesaj ve medya içerikleri doğrudan Meta AI’a iletilebilecek hale geldi. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, WhatsApp üzerinden Meta AI’a mesaj ve görsel gönderip açıklayıcı notlar ekleyebiliyor. Mesajla iletim sırasında kullanıcılar isteğe bağlı olarak kısa bir not da ekleyebiliyor.

WhatsApp, Android için yayınladığı son beta güncellemesinde dikkat çeken bir yenilik denemeye başladı. Artık mesajları ya da medya içeriklerini (fotoğraf, video vb) doğrudan Meta’nın yapay zekâ destekli sohbet botuna iletmek mümkün olabiliyor.

WhatsApp’ın bir süredir üzerinde çalıştığı mesaj yönlendirme özelliği, yeni beta güncellemeyle birlikte bazı kullanıcılar için aktif hale geldi. Bu özellikle beraber artık sadece yazılı mesajlar değil, fotoğraflar ve videolar da doğrudan Meta AI sohbetine gönderilebiliyor.

Meta AI’a iletilen içeriklere not eklemek mümkün hâle geldi

İletim sırasında kullanıcılar isteğe bağlı olarak kısa bir not da ekleyebiliyor. Bu notlar, yapay zekânın gönderilen içerik hakkında daha iyi değerlendirme yapmasına yardımcı oluyor. Örneğin bir görselin yanına “Bu gerçek mi?” gibi sorular eklenebiliyor ve yapay zekâ buna göre yanıt verebiliyor.

Meta AI, yalnızca kullanıcıların kendisinin ilettiği içeriklere erişebiliyor. Yönlendirme özelliği şu an için beta sürümde test ediliyor olsa da, ilerleyen dönemde uygulamanın kararlı sürümünde de kullanıma sunulması mümkün görünüyor. Yeni özellikle birlikte WhatsApp kullanıcılarının Meta AI ile etkileşimi kolaylaşırken, bu özelliğin daha geniş kullanıcı kitlesine ne zaman ulaşacağı ise henüz net değil.