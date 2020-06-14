Sürekli getirdiği yenilikler ve hata düzeltmeleri ile her geçen gün kullanıcıları için daha iyi bir deneyim sunmaya çalışan WhatsApp, kullanım kolaylığı sağlayacak bir dizi yeni özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, hem Android hem de iOS için yeni özellikler getirmeye hazırlanıyor. Uygulama içinde bazı kullanım kolaylıkları sunacak bu yeni özellikler henüz test aşamasında. Depolama kullanımını düzenlemeye yönelik geliştirmelerin yanında, kullanıcıların tarihe göre mesaj aramasını ve yıldızlı mesajlar dışındaki mesajları temizlemesini sağlayacak yeni özellikler de var.

iOS ve Android kullanıcılar için test edilen özellikler neler?

iOS için test edilen özellikler arasında en çok dikkat çekeni, mesajları tarihlerine göre arama seçeneği. Aynı zamanda birçok kez yeniden gönderilen görselleri iletme seçeneği yerine Google’da arama seçeneği de iOS için test edilen yenilikler arasında. Bu özellik daha önce Android kullanıcıları için duyurulmuştu ve yakında iOS kullanıcıları için de kullanıma sunulacak gibi görünüyor. Android için ise iletileri boyutlarına ve eski-yeni olma durumlarına göre filtreleme seçenekleri test ediliyor. Bu sayede mesajlaşma içinde arananı bulmak çok daha kolay olacak.

Görselleri Google’da arama özelliğinin ise özellikle WhatsApp üzerinde tekrar tekrar iletilerek yayılan sahte haberlerin önüne geçmek için atılan bir adım olduğunu düşünebiliriz. Son dönemde Facebook’un bu konuda oldukça hassas davrandığını göz önünde bulundurursak benzer kontrol mekanizmalarını WhatsApp üzerinde de kurmaya çabalaması muhtemel.

Aynı zamanda kullanıcıların bazı mesajları dışarıda tutarak diğer yazışmaları silmesine imkan tanıyan özellik de geliştiriliyor. Bu özellik yeni değil ancak depolama alanında yaşanan sorunlar sebebiyle seçili mesajların da silinebilmesi durumunun önüne geçmek için bazı düzenlemeler yapılıyor.

WhatsApp tüm dünyada en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biri olma özelliğini hâlâ elinde tutuyor ve kullanıcı dostu yenilikler ile uygulamayı daha pratik ve işlevsel hale getirmek bu noktada oldukça önemli. Tabii ki bu özellikler henüz test aşamasında ve ne kadarı kullanıma sunulacak ya da kullanıma sunulana kadar ne gibi değişiklikler yaşanacak henüz net değil.