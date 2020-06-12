WABetaInfo, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikleri ortaya çıkardı. WABetaInfo tarafından paylaşılan blog yazına göre WhatsApp'ın kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak çoklu cihaz desteğinin neredeyse hazır ve henüz geliştirilme aşamasında pek çok yeni özellik bulunuyor.

WhatsApp'ın, kullanıcıları tek bir cihaza bağlı kalmaktan kurtaracak çoklu cihaz desteği özelliği uzun bir süredir merak ediliyor. Çoklu cihaz desteğinin kullanıma sunulmasıyla birlikte bir WhatsApp hesabı, aynı anda birden fazla cihazda açılabilecek. Ancak artık WhatsApp hesabınızın açık olduğu ana cihaz kapandığında, diğer cihazlardaki WhatsApp bağlantısı kesilmeyecek. Geliştiricilerin bir süredir üzerinde çalıştığı bu özellik, WABetaInfo'ya göre neredeyse hazır.

WABetaInfo tarafından yapılan açıklamalara göre WhatsApp, çoklu cihaz desteği için çalışmalarını tamamlamış ve hatta WhatsApp, kısa bir süre sonra bu özelliği beta sürüm kullanıcılarına yayınlayacak. WABetaInfo'ya göre WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği, 4 cihaza kadar destek veriyor.

Çoklu cihaz desteği, beta kanallara sunulmak üzere hazır

WhatsApp'a yeni bir mesaj arama filtresi geliyor

WABetaInfo'nun keşfettiği bir başka WhatsApp özelliği ise henüz geliştirilme aşamasında. WhatsApp'ın yeni bir mesaj arama filtresine kavuşmasını sağlayacak bu özellik, herhangi bir sohbet sayfasında, belirli bir tarih içindeki mesajlar arasında arama yapmayı sağlayacak.

WhatsApp'ta keşfedilen başka bir özellik ise, uygulamanın depolama kontrolü ile ilgili. Şu an için sadece Android platformunda görülen bu etkili özellik, WhatsApp'ın depolamayla ilgili bilgi ekranını tamamen değiştirecek. Kullanıcılar artık, bu özellik sayesinde WhatsApp'ta depolanan verileri detaylıca kontrol edebilecekler. Üstelik WhatsApp, depolanan verilerin hızlıca bulunabilmesi için birkaç filtre de getirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp, uygulamanın iOS sürümüne ise biraz daha farklı bir depolama kontrol sayfası getirmeye hazırlanıyor. WABetaInfo'nun keşfettiği yeni özellik, sohbetlerde yer alan her şeyin detaylı kontrolünü ve kolayca silinebilmesini sağlıyor. Bu özellik, WhatsApp'ın mevcut iOS sürümünde yer alan depolama kontrolü özelliğini yalnızca biraz daha iyileştirecek.

WABetaInfo tarafından keşfedilen WhatsApp'ın yeni özellikleri, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Ancak şu ana kadar aktardığımız tüm özelliklerin henüz geliştirilme aşamasında olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani söz konusu özellikler kısa bir süre sonra beta sürümlerde karşımıza çıkabileceği gibi, tarihin tozlu raflarına gömülebilir.