WhatsApp'a yakında gelecek yeni bir güncellemeyle birlikte hesabınızı silmeden uygulamayı kullanmaya ara vermek mümkün olacak.

WhatsApp’ta şimdiye kadar bağlı cihazlardan yalnızca çıkış yapabiliyordunuz. Ana telefonunuzdan çıkmak isterseniz de tek seçenek hesabı tamamen silmekti. Bu da tüm verilerinizi silip sizi tüm gruplardan çıkarıyordu. Yani sadece kısa bir süreliğine ara vermek isteseniz bile hesabınızı tamamen silmek zorundaydınız.

Ama güzel haber şu ki, yakında bu durum değişiyor. Son beta sürümünde (v2.25.17.37), "Oturumu Kapat" adında yeni bir seçenek ortaya çıktı.Hesap ayarlarında görünen bu seçenek, çıkış yaparken size iki farklı yol sunuyor.

Yeni güncelleme ile hesap ayarlarına iki seçenek ekleniyor

Verileri ve tercihleri silerek çık : Bu, uygulamayı cihazınızdan kaldırmak ile eşdeğer. Tüm verileriniz siliniyor ama gruplarınızdan çıkarılmıyorsunuz.

: Bu, uygulamayı cihazınızdan kaldırmak ile eşdeğer. Tüm verileriniz siliniyor ama gruplarınızdan çıkarılmıyorsunuz. Verileri ve tercihleri koruyarak çık: WhatsApp’a ara vermek isteyenler için en ideal olan seçenek ise bu olacak. Hesabınızdan çıkış yapacaksınız ama sohbetleriniz, ayarlarınız ve gruplarınız korunacak. Geri dönmek istediğinizde ise sadece tekrar giriş yapmanız yeterli olacak.

Şimdilik bu özellik dâhili test aşamasında. Yakın zamanda ise beta kullanıcılarının erişimine açılması bekleniyor. Beta süreçleri de sorunsuz tamamlandığında kararlı sürüme gelecek ve tüm kullanıcıların kullanımına açılmış olacak.