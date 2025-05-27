WhatsApp'a çok yakında benzersiz kullanıcı adları alabileceğiniz yeni bir özellik geliyor. Bu özellik sayesinde sadece kullanıcı adını kullanarak insanlarla iletişime geçilebilecek.

WhatsApp, telefon numarası vermeden sohbet etmenin önünü açacak yeni bir özellikle karşımızda. Uygulama, kullanıcıların kendilerine özel bir kullanıcı adı belirleyerek tanımadıkları kişilerle daha güvenli iletişim kurmalarını sağlayacak bir sistemi test ediyor.

Bu özellik sayesinde artık biriyle konuşmak için telefon numarası paylaşmak zorunda kalmayacaksınız. Telefon numarası yerine tıpkı Instagram ya da X’deki gibi bir kullanıcı adı kullanabileceksiniz. Böylece hem gizliliğiniz korunacak hem de istenmeyen mesajların önüne geçilecek.

Her kullanıcı adı kişiye özgü olacak

WhatsApp Web’in beta sürümünde test edilen bu sistem, kullanıcı adlarının başkaları tarafından kullanılıp kullanılmadığını da kontrol ediyor. Profilinizde bir alan olacak, buraya istediğiniz kullanıcı adını yazacaksınız. Eğer adı daha önce kimse almamışsa yeşil bir onay işareti çıkacak. Eğer başkası aldıysa, sistem uyarı verecek ve başka bir kullanıcı adı seçmenizi isteyecek.

Seçtiğiniz kullanıcı adı onaylandığında tanımadığınız kişiler sizi artık bu kullanıcı adıyla görecek. Numaranız gizli kalacak ve siz paylaşmadıkça kimse ona ulaşamayacak. Bu da özellikle spam mesajlara, dolandırıcılara ve rahatsız edici kişilere karşı ekstra bir koruma sağlayacak.

Tabii rehberinizde kayıtlı olan kişiler sizi eskisi gibi numaranızla görebilecek ve mesaj atabilecek. Yani temelde tanıdıklarla iletişim süreciniz aynı kalırken yabancılara karşı daha kontrollü bir yapı geliyor. Şimdilik bu yeni özelliğin ne zaman herkese açılacağı belli değil ama WhatsApp sınırlı sayıda kullanıcıyla özelliği test etmeye başladı. Bu sebeple yakında herkesin kullanımına açılması bekleniyor.