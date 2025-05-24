WhatsApp, Android beta sürümünde sohbet listelerindeki bildirimleri toplu şekilde yönetmeye yarayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcıların sohbet listelerinde yer alan tüm sohbetleri tek dokunuşla sessize alması mümkün hâle gelecek.

WhatsApp, Android için 2.25.17.27 numaralı beta güncellemesini yayımladı. Yeni güncellemesi ile birlikte, sohbet listelerindeki bildirimleri toplu şekilde yönetmeye yarayan yeni bir özellik test edilmeye başlandı. Şu an için geliştirme aşamasında olan bu özellik, ilerleyen dönemde kullanıcılara sunulacak.

WhatsApp, önceki beta sürümlerden birinde sohbet listesi filtrelerini ekranın üst kısmına sabitlemişti. Bu sayede kullanıcılar artık filtrelere ulaşmak için aşağı kaydırmak zorunda kalmadan sohbet kategorilerine direkt erişebiliyor. Yeni sürümle birlikte ise bu sistemi biraz daha geliştirerek filtrelenmiş sohbetler için toplu bildirim yönetimi sunmayı hedefliyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği yolda

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, bir sohbet listesine uzun basarak açılan menüden tüm sohbetlerin bildirimlerini tek dokunuşla kapatabilecek. Aynı seçenek ilgili liste ayarları içinde de yer alacak.

Böylece kullanıcılar, örneğin iş gruplarını hafta sonu boyunca sessize alma gibi işlemleri daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilecek. Yeni toplu bildirim yönetimi özelliği şu an için geliştirme aşamasında.