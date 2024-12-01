WhatsApp, kanallara QR kodla katılmanızı sağlayacak yepyeni bir özellik test ediyor.

Dünyanın en büyük mesajlaşma platformu WhatsApp, sürekli kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Şimdi WABetaInfo tarafından fark edilen bir yenilik ise kanalları çok yakından ilgilendiriyor.

WhatsApp’ın daha önce QR kodları mesaj taşıma gibi işlevler için entegre etmeyi planladığını görmüştük. Şimdi ortaya çıkan özellik de yine QR kodla alakalı. Ancak bu sefer kodları WhatsApp kanallarına getiriyor.

Kanallara QR kod ile kolayca katılmak mümkün olacak

Uygulamanın iOS versiyonunun betasında keşfedilen bu özellik, kullanıcıların QR kod kullanarak WhatsApp kanallarına hızlı bir şekilde katılmasını sağlayacak. WABetaInfo’nun aldığı ekran görüntüsünden bir örnek kodu görebiliyorsunuz.

Bu özelliğin işletmeler başta olmak üzere tüm kullanıcılar için çok yararlı olacağını söyleyebiliriz. Örneğin bir mağaza, QR kodu pazarlama araçlarına veya direkt kendi mağazasına ekleyerek kolayca kullanıcıların kanallarına katılmasını sağlayabilecek. Böylece hem kullanıcı uğraşmadan hızlı ve kolay bir şekilde kanallara katılacak hem de kanal sahipleri kolayca kanallarını tanıtabilecekler.

QR kod ile WhatsApp kanallarına katılma özelliği şu anda test ediliyor. Özelliğin ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağını bilmiyoruz.