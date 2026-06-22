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iOS 27 ile iPhone ve iPad'lere "Kurtarma Modu" Geliyor: Nasıl Çalışacak ve Ne İşe Yarayacak?

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Apple, iOS 27 ile iPhone ve iPad'lere yeni bir "Kurtarma Modu" getiriyor.

iOS 27 ile iPhone ve iPad'lere "Kurtarma Modu" Geliyor: Nasıl Çalışacak ve Ne İşe Yarayacak?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

iPhone veya iPad’iniz eskiden güncelleme yaparken kapandığında veya bir şekilde tekrara açılmadığında, panik içinde bir bilgisayar ve kablo aramanız gerekiyordu.

Apple, iOS 27 ile kullanıcıları bu çileden kurtarmaya kararlı. Mac bilgisayarlardan aşina olduğumuz o hayat kurtaran özellik, sonunda telefonlarımıza taşınıyor.

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iOS 27 ile iPhone ve iPad'lere "Kurtarma Modu" Geliyor: Nasıl Çalışacak ve Ne İşe Yarayacak?
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Kurtarma modu geliyor

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Apple, yeni güncellemesiyle bilgisayara olan bağımlılığı tamamen bitiriyor. Artık cihazınız çöktüğünde ya da kilitlendiğinde, onu hayata döndürmek için PC veya Mac aramanıza gerek kalmayacak.

Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Telefonunuz kapalıyken güç tuşuna uzun süre basılı tutuyorsunuz. Karşınıza normal açılış logosu yerine, cihazın kendi içindeki "bağımsız ve hafif" bir acil durum arayüzü çıkıyor. Üstelik bu ekran, bilinen Wi-Fi ağlarına otomatik olarak bağlanıyor ve sağ köşede şarj yüzdenizi bile gösteriyor.

Kurtarma modu ekranında ne ile karşılaşacaksınız?

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Gelişmiş acil durum menüsünde işinizi kolaylaştıracak 5 harika seçenek var:

  • Kurtarma Asistanı: Sorunu sizin yerinize otomatik çözen akıllı bir yardımcı.
  • Yazılım Güncelleme: Yarım kalan veya çöken güncellemeleri bilgisayarsız baştan yükleme şansı.
  • Tanılama Modu: Cihazda neyin ters gittiğini anlama kılavuzu.
  • Her Şeyi Sil: Cihazı fabrika ayarlarına döndürme seçeneği.
  • Normal Kurtarma Modu

Şu an geliştiriciler için test aşamasında olan iOS 27, önümüzdeki ay açık beta olarak sunulacak. Sonbaharda ise tüm kullanıcılar için yayınlanacak.

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