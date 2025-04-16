WhatsApp'ta çok sık kullandığımız alt çubuğa ne gerek olduğunu anlayamayacağınız bir yenilik geliyor.

Her gün başka bir özellikle karşımıza çıkan WhatsApp, bazen gerçekten çok yararlı özellikler test etse de bazen de “Buna ne gerek var?” dediğimiz şeyler deniyor. Şimdi ortaya çıkan yenilik de bunlardan biri.

WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS sürümünün son betasında fark edilen bu özellik, WhatsApp’ın alt tarafta bulunan çubuğunda değişiklikler yapacak.

Alt çubuğa yeni animasyonlar geliyor

Yukarıdaki GIF’ten de görebileceğiniz üzere WhatsApp’ta her işlevi yerine getirdiğimiz, sohbetlerden durumlara kadar her şeye ulaşmamızı sağlayan alt çubuğa yepyeni animasyonlar gelecek.

Hâlihazırda zaten belli animasyonlar var diyor olabilirsiniz. Şimdi gelen yenilik ise çok daha akıcı bir deneyim sunmayı amaçlıyormuş. Sekmeler arasında gezinirken minik görsel efektler sayesinde daha canlı ve akıcı animasyonlar göreceğiz, yumuşak geçişler yaşanacak. Yine de böyle bir şeye ne kadar gerek vardı bilemiyoruz.

WhatsApp’ın yeni özelliğinin ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok. Ancak bu animasyonlar, daha önce Android’de de görülmüştü. Hem Android hem de iOS’te testlerin hızlanması, yakında kullanıma sunulabileceğini gösteriyor.