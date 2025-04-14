WhatsApp'ın aylardır üzerinde çalıştığı kullanıcı adı özelliğiyle ilgili bir işlev daha ortaya çıktı. Adınızı değiştirdiğinizde diğer kişileriniz bilgilendirilecek.

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, düzenli olarak uygulamada özellikler deniyordu. Bugün WABetaInfo tarafından iOS sürümünün son betasında ise yepyeni bir özellik geleceği keşfedildi.

Bu özellik, WhatsApp’a gelmesi beklenen “kullanıcı adı” ile ilgili. Platform, uzun süredir kullanıcıların normal isimlerine ek olarak kendilerine özel isim seçmesini sağlayacaktı. Şimdi ise kullanıcı adını değiştirmeyle ilgili bir özellik görüldü.

Kullanıcı adınızı değiştirdiğinizde sohbetlerden bildirimler gidecek

Kullanıcı adı özelliğinin ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Şirketin uzun zamandır üzerinde çalıştığını düşündüğümüzde yakında çıkış yapabileceğini düşünebiliriz. Yeni özellik de kullanıcı adları geldiğinde kullanıma açılacak.

Kullanıcı adınızı değiştirdiğinizde sohbetleriniz üzerinden kişileriniz bilgilendirecek. Tıpkı telefon numarası değiştirme gibi düşünebilirsiniz. Adını değiştiren kişiyle olan konuşmanıza girdiğinizde kullanıcı adının değiştiğini ve yeni adın ne olduğunu gösteren bir bildirim görmeye başlayacaksınız.

Bu özellik nasıl işimize yarayacak?

Bu özellik, kullanıcıların çok daha şeffaf ve güvenilir bir deneyim yaşamasını sağlayacak. Platformdaki kullanıcı ismini değiştirenleri tanımanız daha kolay hâle gelecek, değişime rağmen kim olduklarını bilebileceğiz. Özellikle gruplar gibi yerlerde işinize yarayacağını söyleyebiliriz.