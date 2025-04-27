WhatsApp, emojiyle tepki vermenizi sağlayan reaksiyon özelliğini güncellemeye hazırlanıyor. Yakında çıkartmaları da tepkiler için kullanabileceksiniz.

Dünyanın en büyük mesajlaşma platformu WhatsApp, sürekli olarak yeni özelliklerle karşımıza çıkıyordu. Platforma mesajlara emojiyle tepki verme özelliğinin geldiğini görmüştük. Şİmdi ise bu konuda bir yenilik daha yaşanacağı ortaya çıktı.

WABetaInfo’nun uygulamanın Android sürümünün son betasında keşfettiği bilgilere göre yakında artık çıkartmalarla da mesajlara tepki verebileceğiz.

Çıkartma reaksiyonları geliyor

Yukarıdaki ekran görüntüsü üzerinden de görebileceğiniz üzere artık yalnızca emojilerle değil, aynı zamanda çıkartmaları (stickerları) kullanarak reaksiyon vermeniz mümkün olacak. Direkt olarak tepki vermek istediğiniz mesaja basılı tutarak bunu yapabileceksiniz. Emojilerle birlikte çıkartmalar da gözükecek.

Bu özelliğin emojilerin yeterli olmadığı kullanıcılar için çok sevindirici olacağını söyleyebiliriz. Artık o mesaja olan tepkinizi çıkartmalarınız yoluyla gösterebileceksiniz. Belli bir duyguyu göstermek istediğiniz gibi durumlarda çok yararlı olacaktır.

Her türden çıkartmaya destek sunulacağını belirtelim. Ayrıca animasyonlu çıkartmalar da kullanılabilecek. Şu anda test aşamasında olan özelliğin ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi yok. Geldiğinde sizlerle paylaşacağız.