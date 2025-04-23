WhatsApp'ın yeni güncellemeleriyle birlikte iki yeni sohbet özelliği kullanıma sunulacak.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini ve gizliliği iyileştirmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Android için 2.25.7.7 beta sürümünde testlerine başlanan yeni özellikle birlikte mesajlara yanıt verme şeklimiz değişmek üzere.

Yanıtlanan mesajlar bir arada toplanacak

Geliştirilmekte olan bu yeni özellik sayesinde, kullanıcılar bir mesaj selinde kaybolmak yerine belirli bir konu etrafında toplanan yanıt dizileriyle daha düzenli sohbetler yapabilecek. Bu özellik en çok da kalabalık gruplarda önemli mesajların takibini büyük ölçüde kolaylaştıracak.

Bir mesaj silindiğinde alıntılar da silinecek

Bir diğer gelişme ise iOS tarafında keşfedildi. WhatsApp'ın iOS için yayınladığı 25.12.73 sürümünde silinen mesajlara dair uzun süredir kullanıcıları rahatsız eden bir sorun nihayet çözülüyor. Artık bir mesaj silindiğinde o mesaja verilen alıntılı yanıtlar da otomatik olarak sohbetten kaldırılacak.

Normalde bir mesajı yanıtlarken WhatsApp yanıtı da gösteriyor fakat orijinal mesaj silinse bile alıntı görünmeye devam ediyordu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar bir mesajı sildiklerinde artık o mesaja dair hiçbir iz sohbet ekranında kalmayacak.