WhatsApp, durum güncellemelerinin sohbet ekranında yeniden görüntülenmesini kolaylaştıran yeni bir özellik test ediyor.

WhatsApp, kullanıcıların geçmiş durum güncellemelerine daha kolay erişmesini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Android ve iOS için beta sürümünde test edilen bu özellik kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Yeni özellik sayesinde, kullanıcılar daha önce görüntülenen durum güncellemelerine sohbetler sekmesinden doğrudan ulaşabilecek. WhatsApp'ın önceki sürümlerinde, bir kişinin profil resminin etrafındaki halka, durum güncellemesini görüntüledikten sonra kayboluyordu. Bu durum kullanıcıların güncellemeyi tekrar ziyaret etmelerini zorlaştırıyordu.

WhatsApp durumlarını yeniden ziyaret etmek artık daha kolay

Artık sohbetler sekmesinde bir kişinin profil resminin etrafındaki halka, durumu gördükten sonra bile görünür durumda kalıyor ve griye dönerek güncellemenin görüldüğünü gösteriyor. Bu küçük ama kullanışlı değişiklik kullanıcıların sekme değiştirmeden daha önce görüntüledikleri durum güncellemelerine tekrar göz atmalarını sağlıyor.

Bu yeni özellik şu anda beta testinde ve kullanıcılara sunulmuş durumda ve önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor. WhatsApp'ın bu yeniliği kullanıcıların durum güncellemelerini daha rahat takip etmelerini ve geçmiş güncellemelere erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.