WhatsApp'tan Mesajlaşmayı Kolaylaştıran Yeni Özellik: "Akıllı Metin Eylemleri"

WhatsApp, mesajlardaki tarih, adres ve numaraları algılayıp tek tıkla işlem yapmayı sağlayan akıllı metin eylemlerini kullanıma sunuyor.

WhatsApp, Android ve iOS kullanıcılarının sohbet deneyimini hızlandıracak yeni bir özelliği kullanıma sunuyor.

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Uygulama, mesajlar içinde geçen telefon numarası, tarih, adres ve e-posta gibi kritik bilgileri artık otomatik olarak tanıyarak altı noktalı çizgili özel kısayollar oluşturuyor. Kullanıcılar, sohbet ekranından ayrılmadan bu metinlere dokunarak tek tıkla arama yapma, takvime etkinlik ekleme veya haritada konum görüntüleme gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor.

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Akıllı metin eylemleri nedir ve nasıl çalışır?

Yeni güncelleme, hem gelen hem de giden mesajlarda belirli biçimlerdeki verileri tespit eden akıllı metin eylemlerini devreye sokuyor. WhatsApp bir metin formatını algıladığında, ilgili kelime veya sayının altını noktalı bir çizgiyle işaretliyor.

Kullanıcı bu çizgiye dokunduğunda, en üstte algılanan ifadenin yer aldığı pratik bir açılır menüyle karşılaşıyor. Böylece metnin doğru algılandığı teyit edilirken sunulan işlem seçenekleri arasından hızlıca tercih yapılabiliyor. Kısayolu kullanmak istemeyenler ise bildirimi yok sayarak sohbet etmeye devam edebiliyor.

Hangi veri tipleri ve kısayollar destekleniyor?

Sistem, tespit edilen metnin türüne göre amaca yönelik farklı eylem seçenekleri listeliyor:

Telefon Numaraları : Kopyalama, kişilere ekleme, doğrudan hücresel arama başlatma ve işletme profillerini görüntüleme

: Kopyalama, kişilere ekleme, doğrudan hücresel arama başlatma ve işletme profillerini görüntüleme Tarih ve Saatler : Cihaz takvimine kaydetme, metni kopyalama veya doğrudan WhatsApp'ın yeni "Etkinlikler" paneli üzerinden etkinlik oluşturma

: Cihaz takvimine kaydetme, metni kopyalama veya doğrudan WhatsApp'ın yeni "Etkinlikler" paneli üzerinden etkinlik oluşturma Adresler : Konum bilgisini kopyalama veya doğrudan harita uygulamasında açma

: Konum bilgisini kopyalama veya doğrudan harita uygulamasında açma E-posta Adresleri: Adresi kopyalama veya varsayılan e-posta uygulamasını açarak ileti başlatma

Özellik kapsamındaki tüm veri tarama ve format eşleştirme işlemleri doğrudan kullanıcının cihazında (yerel olarak) gerçekleştiriliyor. Mesaj içerikleri harici sunuculara iletilmediği için uçtan uca şifreleme güvenliği eksiksiz şekilde korunuyor.

Özellik, güncel Android ve iOS sürümlerini kullanan hesaplara kademeli olarak tanımlanıyor ve önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.